Astuccio porta-oggetti da viaggio per cavetteria (e non solo) in sconto a 13,99 euro

Tutti gli oggetti elettronici in ordine e ben protetti: è questo lo scopo per cui nasce l’astuccio di Ugreen, un porta-tutto a cui non si potrà più rinunciare e che al momento si compra in sconto a soli 13,99 euro.

Si tratta di una sorta di borsetta che, nelle sue dimensioni piuttosto compatte (misura circa 20 x 13 x 7 centimetri) riesce a contenere tantissimi oggetti tenendoli ben separati uno dall’altro avendo così tutto in ordine.

Al suo interno ci sono tre scompartimenti multi-funzione: i due taschini in rete per esempio possono essere usati per sistemare cavi e cuffiette, mentre la tasca intermedia è pensata per tenere in ordine chiavette USB, lettori di schede, carte di credito, passaporto, smartphone e così via mentre lo scompartimento più grande può essere suddiviso anche in due sezioni per mezzo di un separatore con bloccaggio in velcro e può custodire oggetti più ingombranti come caricatori, hard disk, powerbank, AirPods e via dicendo.

Questo astuccio ha una doppia cerniera con apertura a 180 gradi che offre un comodo accesso al contenuto ed è realizzato in panno Oxford 300D con rivestimento interno in velluto mentre la struttura è costituita da tre strati di schiuma elastica che protegge il contenuto dagli urti.

La scocca esterna è invece semi-rigida e tutto l’involucro è impermeabile, perciò potete attaccarlo ad uno zaino o alla cinghia dei pantaloni – con il moschettone incluso in dotazione – e portarlo con voi anche sotto la pioggia battente.

Se interessati, lo potete comprare su Amazon per 16 euro ma al momento se inserite il codice XFUTIFBZ nel carrello prima dell’acquisto ve lo portate a casa per soli 13,99 euro.