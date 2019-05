ASUS Blue Cave, in offerta il router col buco che vi arreda anche casa

In offerta ASUS Blue Cave AC2600, il router dal design estremo ed elegante, che funge da vero e proprio complemento d’arredo in casa. ASUS Blue Cave, controllabile anche con Alexa, nasce per le prestazioni, ma è stato concepito per essere guardato. Ecco di che si tratta, e come averlo in sconto con un coupon speciale.

ASUS Blue Cave è costruito per esibire prestazioni e bellezza. Unisce la potenza Intel WiFi all’innovazione ASUS Engineering, per offrire velocità e streaming super fluido in casa. Dispone di controlli parentali avanzati, con AiProtection, che rende tutti i dispositivi collegati, compresi gli elettrodomestici per la domotica (IoT), protetti per impedire che i dati personali vengano compromessi.

Si tratta di un router pronto per la Smart Home Ready, che si integra con facilità in casa e supporta le piattaforme IFTTT e Amazon Alexa.

Ciò che spicca di questo interessante è anche lo stile unico, unito naturalmente alle prestazioni potenti. Gode di antenne interne senza compromessi: sono quattro, completamente ottimizzate per performare fino al 28% in più.

La posizione e l’orientamento delle antenne sono stati accuratamente studiati per trasmettere il miglior segnale WiFi possibile in tutte le direzioni: tre antenne verticali e una antenna orizzontale che aiuta a trasmettere il segnale WiFi attraverso i piani raggiungono la più ampia copertura.

La periferica gode anche di un doppio dissipatore posizionato sulla scheda del circuito principale, che massimizza la superficie disponibile per il raffreddamento, pur sfruttando al massimo lo spazio interno. La scheda dei circuiti è la metà delle dimensioni di una normale scheda router 4×4 ed è separata in due sezioni sovrapposte.

Nella maggior parte dei casi, Blue Cave è in grado di offrire WiFi fluidi e affidabili in ogni parte della casa e gode di un sistema di protezione contro gli attacchi. In particolare del Sistema di prevenzione delle intrusioni (IPS) che blocca tutti i comuni attacchi basati su internet.

Dal punto di vista della smart home supporta IFTTT e Amazon Alexa. Ad esempio, l’utente può impostare Alexa per sospendere il WiFi in modo da poter avere una cena di famiglia senza interruzioni, oppure si può utilizzare IFTTT per ricevere una notifica e-mail automatica quando i figli sono a casa.

Solitamente ha un costo di 180 euro, ma grazie al coupon GBCNASUSR, lo si pagherà 10 euro in meno. Clicca qui per acquistare. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.