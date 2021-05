Cuffie Auricolari Lenovo X9 stile AirPods, con coupon a soli 7€

Se vi piace lo stile degli AirPods di Apple ma siete anche consapevoli del fatto che gli auricolari li usate pochissimo e non necessitate delle integrazioni profonde offerte con iPhone, allora potete valutare l’acquisto dei Lenovo X9 che al momento, grazie ad un codice sconto, si possono comprare in offerta a 7,56 euro.

Come dicevamo la caratteristica più evidente è la forma e il design half-in-ear di questi auricolari, che sono praticamente sovrapponibili a quelli che ha scelto Apple per i suoi AirPods. Si tratta di una conformazione particolare ed unica, perché Apple è stata la prima a progettarla e tutti gli altri, ciascuno a modo suo, l’hanno imitata per una ragione ben precisa: sono molto comodi anche quando si indossano per diverse ore consecutive, non provocano dolore all’interno della cavità auricolare e lasciano una certa libertà alle orecchie e ai suoni esterni perché, se usati con un volume non troppo elevato, consentono comunque di percepire quel che accade nell’ambiente circostante.

Nel caso dei Lenovo X9 c’è la tecnologia di accoppiamento automatico quando si estraggono dalla scatola, anche se non siamo chiaramente ai livelli di integrazione offerti dai chip di Apple quando si usano gli AirPods con iPhone. Promettono una qualità HD per le telefonate grazie all’impiego di tecnologie di riduzione intelligente del rumore e usano dei sensori touch per il controllo delle funzioni principali, inclusa quella per richiamare l’assistente vocale. Sono costruiti in ABS e sono certificati IPX4, quindi resistono anche al sudore, e funzionano sia con iPhone e iPad che con i dispositivi Android, ai quali si collegano tramite Bluetooth 5.0.

Dal punto di vista dell’autonomia, ciascun auricolare pesa 3,3 grammi e incorpora una batteria da 30 mAh che promette fino a 4 ore di ascolto musicale ininterrotto, oppure 3 ore in chiamata o 300 di standby. Si ricaricano completamente in 1,5 ore semplicemente inserendoli nella custodia, che presenta una batteria da 300 mAh e che può quindi ricaricarli anche più di una volta restando lontani da una presa di corrente.

Gli auricolari Lenovo X9 sono in vendita a 17,19 euro ma inserendo il codice LENOVO3 entro il 16 giugno (e salvo esaurimento anticipato delle scorte) è possibile risparmiare il 56% pagandoli 7,56 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

La spedizione è veloce con consegna in massimo 8 giorni; per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del venditore.