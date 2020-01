Auricolari PowerBeats 3 ricondizionati Amazon in super sconto: solo 133€

Orfani di AirPods? Andate su Amazon dove le Powerbeats Pro in versione ricondizionata sono in offerta ad appena 132,88 euro. grazie alla promozione “risparmia il 20% sui Renewed”, una promozione che vi consente di risparmiare quasi 120 euro sul prezzo del nuovo (249 €)

Di questi auricolari abbiamo parlato nella nostra recensione spieghiamo perché vale la pena comprare questi auricolari, una versione sportiva e migliorata degli AirPods, per fattore di forma, qualità del suono e durata della batteria. Hanno controlli fisici mediante tasti sui due auricolari, sono perfettamente stabili nelle orecchie, a prova di sudore, offrono una elevata qualità del suono e hanno una autonomia quasi infinita: circa 10 ore. Le potete indossare senza problemi anche durante un viaggio in treno o per strada perché nonostante siano, appunto, pensate per lo sport non sono troppo vistose.

Lo sconto a 132,88 euro è davvero interessante. Stiamo parlando, è vero, di un prodotto ricondizionato, ma quelli in vendita a questo prezzo sono definiti come in ottime condizioni. In più come tutti i prodotti “renewed” di Amazon sono spediti gratis e anche garantiti per un anno. L’offerta che ribassa del 20% il prezzo ufficiale del ricondizionato è valida solo pochi giorni e i pezzi sono, ovviamente (visto che non parliamo di un prodotto nuovo e a magazzino) pochi.

