Auricolari Xiaomi Haylou GT2 con Bluetooth 5.0, in offerta solo 16,89 euro

Pur senza loghi distintivi appositi, si tratta di auricolari che fanno parte dell’ecosistema Xiaomi. Si tratta del modello Haylou GT2, che supportano il Bluetooth 5.0 e offrono una buona qualità sonora. Al momento in offerta su eBay, costano appena 16,89 euro. Davvero minimali e moderni, comodi da indossare.

La presenza del chip BT 5.0 elimina i tradizionali problemi di molti auricolari bluetooth, consentendo una qualità del suono elevata, e soprattutto stabilità di segnale, privi di lag o interruzioni. Non solo, tale sistema riduce i ritardi, offrendo così una migliore esperienza d’ascolto.

Design innovativo, non mancano neppure del case di ricarica con batteria da ben 380 mAh, che portano l’autonomia a circa 15 ore di utilizzo. In confezione l’apposito cavo di ricarica USB 2.0. Gli auricolari dispongono di un diaframma in resina polimerica da 7,2 mm, che permettono bassi presenti, e toni alti e medi chiari e morbidi. Assistito dalla riduzione digitale del rumore DSP, gli auricolari si prestano anche a chiamate vocali stereo ad alta fedeltà. La distanza di funzionamento è la classica di 10 metri circa.

Realizzate in ABS, sono completamente nere, propongono una gamma di risposta in frequenza di 20 ~ 20000Hz, una impedenza pari a 32 Ohm e godono di certificazione impermeabile IPX5, quindi utilizzabili sotto la pioggia e in grado di non temere la polvere. La batteria integrata di ciascun auricolare è di 43 mAh, con un tempo di ricarica di circa un’ora e mezza.

Pesano appena 3,7 grammi, dunque molto comode e discrete alle orecchie, e permettono un’autonomia di circa 4 ore in riproduzione continua. Il tasto posizionato sul piccolo auricolare consente, tramite un semplice click, di rispondere ad una chiamata, di gestire la musica e di richiamare l’assistente vocale.

Al momento si acquistano in offerta, fino ad esaurimento scorte, direttamente su eBay a 16,89 euro. Clicca qui per acquistare.