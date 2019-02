AVM, Eve System homekit, LG, Sandisk in offerta su Amazon

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon. La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

SanDisk SSD Ultra 3D da 1TB, Unità SSD Interna 2,5”, Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec – In offerta a 149,99 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Scheda di Memoria Microsdxc da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, Fino a 160 MB/Sec, Classe 10, Uhs-I, U3, V30 – In offerta a 36,99 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 400 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 – In offerta a 129,99 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

Sandisk iXpand USB 3.0 Unità Flash da Backup da 256 GB per iPhone e iPad – In offerta a 109,99 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile 250 GB, Velocità di Lettura fino a 550 MB/s – In offerta a 77,99 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

LG 29WK600 Monitor, 29″, 21:9 UltraWide LED IPS HDR 10, 2560×1080, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2xHDMI, 1 Display Port, Uscita Audio – In offerta a 249,99 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

Sandisk Connect Wireless Stick da 200 GB, Bianco – In offerta a 72,99 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 256 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento – In offerta a 59,99 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

Acer Predator XB271HAbmiprzx Monitor Gaming da 27″ IPS LCD, Risoluzione Full HD, 400 cd/m2, 1ms, HDMI, DP, USB 3.0, Audio Out, Speaker Integrati Regolazione in Altezza, Pivot, G-Sync, ULMB, Nvidia 3D – In offerta a 389 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

LG 29WK500-P Monitor, 29″ 21:9 UltraWide LED IPS, 2560×1080, AMD FreeSync 75Hz, Multitasking, 2xHDMI, Uscita Audio, Nero – In offerta a 199,99 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

Arlo Pro VMS4130 Sistema di Videosorveglianza Wifi con Una Telecamera di Sicurezza, Audio a 2 Vie, Batteria Ricaricabile, Hd, Visione Notturna, Interno/Esterno, Funziona con Alexa e Google Wifi – In offerta a 237,99 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

Arlo VMC3040-100PES Telecamera di Sicurezza Wifi, Alimentata Via Cavo, Presa Elettrica, per Registrazioni 24/7, Visione Notturna, Funziona con Alexa e Google Wifi – In offerta a 142,99 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

Samsung UE49LS03NAUXZT The Frame TV 4K UHD 49″,DVB-T2CS2, [Classe di efficienza energetica B],3840 x 2160 pixels, Nero – In offerta a 849 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

Samsung UE43LS03NAUXZT The Frame TV 4K UHD 43″,DVB-T2CS2, [Classe di efficienza energetica B],3840 x 2160 pixels, Nero – In offerta a 699 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

Eve Energy Interruttore e Misuratore di Energia Wireless con Bluetooth Low Energy – In offerta a 37,96 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

Eve Thermo Valvola Termostatica Connesa compatibile con Apple HomeKit, Bianco – In offerta a 52,95 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

D-Link DHP-W611AV Kit AV2 Powerline, Wireless AC1200, Porta Gigabit, Presa Passante – In offerta a 69,99 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

Router ADSL2 Fritz Box 7530 International Wireless 1266 MBPS (20002845) – In offerta a 129,99 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

AVM FRITZ! WLAN Repeater 1750E Range Extender Wi-Fi Universale AC 1750, Compatibile con Modem Fibra e ADSL, Access Point, Bridge, 1 LAN Gigabit – In offerta a 69 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

AVM FRITZ! Box 7490 International Modem Router Wireless AC 1750, ADSL2+, Fibra (VDSL), Telefonia Analogica e/o VoIP, Base Dect, Centralino, Segreteria, 4 LAN Gigabit, 2 Usb 3.0, 2 FXS – In offerta a 189 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

AVM FRITZ!WLAN Repeater 450E, Range Extender Wi-Fi Universale , Wireless fino a 450 Mbit/s, Access Point, Bridge, 1 LAN Gigabit, Software ed istruzioni in Italiano – In offerta a 39,9 euro solo il 20 febbraio Click qui per approfondire

Comprare su Amazon e pagare in contanti? Si può fare, con Amazon Ricarica in Cassa

Ora si possono fare acquisti sul più grande negozio online del mondo pagando in contanti. Amazon Ricarica in Cassa è il servizio che permette ai clienti Amazon di ricaricare con facilità il saldo dei buoni regalo del proprio account acquistando in contanti, in oltre 40.000 punti vendita SisalPay convenzionati in tutta Italia, un Buono Regalo compreso tra 15 euro e 500 euro. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

