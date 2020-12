AX95, il TV Box Android 4K con supporto Dolby Audio in offerta lampo a 40,31 euro

Arriva uno dei TV Box Android più potenti, non fosse altro che per il supporto al 4K, HDR10+ e al Dolby Audio. Non aspettatevi cifre da capogiro, che pur sarebbero giustificate dalle specifiche: AX95 oggi si acquista in offerta lampo a 40,31 euro. Clicca qui per comprare.

Il TV Box AX95 supporta, come già anticipato, l’HDR10+, così da restituire immagini più realistiche, anche grazie ad un miglior contrasto nel colore migliore e una qualità dell’immagine più fedele. Si collega alla rete tramite il modulo Dual WiFi con supporto 2.4G e 5G con supporto 2T2R MIMO a 867Mbps.

Al suo interno ospita la CPU Amlogic S905X3-B Quad Core ARM Cortex A55, con GPU: Mali-G31MP. Il sistema operativo è Android 9, quindi con possibilità di accedere al Google Play Store e alle migliaia di app presenti all’interno dello store di Big G.

A livello di memoria offre 4GB di RAM DDR3, mentre la ROM è affidata ad una memoria eMMC da 32 GB, 64 GB o 128 GB, a seconda della variante scelta. Supporta i formati video fino a 8K a 24fps, 4K a 60 fps, e a livello di connettività impiega porta HDMI 2.1 e USB3.0.

Nonostante la presenza del modulo Wifi non manca neppure l’ingresso ethernet 10/100 LAN, mentre lato bluetooth impiega lo standard BT 4.2, così da poterci collegare la maggior parte delle periferiche, come mouse e tastiere.

Quale che sia la variante scelta, a seconda dei tagli della ROM. è presente uno slot MicroSD per espandere la memoria fino a 64 GB. Non manca, ovviamente, un comodo telecomando per la gestione del box, così da poter godere dei contenuti multimediali in totale comfort.

Il box pesa circa 150 grammi e ha dimensioni pari a 13,00 x 10,00 x 2,00 cm.

Solitamente ha un costo di oltre 65 euro, mentre al momento si acquista a 40,31 euro. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.