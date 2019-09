Baby Monitor Eufy con schermo 5” e camera motorizzata a 139,99 euro

Se volete vigilare sul vostro bambino che dorme in tutt’altra parte della casa date un’occhiata al kit Baby Monitor di Eufy visto che, grazie ad un codice, costa solo 139,99 euro spedizione compresa.

Questo pacchetto comprende una telecamera e un monitor. Mentre la prima va collegata alla presa elettrica, il monitor funziona con una batteria che promette da uno a tre giorni di autonomia con una sola carica e che può quindi essere spostato quotidianamente all’interno dell’abitazione senza alcun vincolo.

Sono perfettamente sincronizzati tra loro e offrono una comunicazione a due vie, perciò se si sta dormendo e il piccolo piange disperatamente, si può intanto provare a far sentire la propria voce per calmarlo mentre si cercano le forze per alzarsi ed andare a cullarlo.

La telecamera è motorizzata perciò se il bambino sta cominciando a muovere i primi passi si può continuare a tenere d’occhio utilizzando lo stesso sistema: l’angolo di campo della camera è di 110 gradi ed i movimenti assicurano una copertura praticamente a trecentosessanta gradi della stanza in cui è stata installata.

Se volete saperne di più, date uno sguardo alla nostra recensione. Qui vi diciamo invece che questo kit normalmente costa 200 euro ma se inserite il codice 295AOWE2 nel carrello lo potete comprare in sconto a soli 139,99 euro: praticamente risparmiate 60 euro e la spedizione è inclusa nel prezzo.