Bagaglio a mano Xiaomi in alluminio: sconto a 179,99 €

Se siete in procinto di partire per le vacanze di Natale, se volete fare un regalo originale e ricercato, oppure se semplicemente viaggiando volete avere un bagaglio di ottima qualità, resistente ed elegante e diverso da tutti gli altri, su Amazon c’è ancora in offerta il trolley metallo di Xiaomi ad un prezzo speciale 179,99 euro.

Di questo accessorio per il viaggio abbiamo parlato qualche tempo fa, prima del suo debutto che segna l’arrivo nel nostro paese di un nuovo prodotto dell’ecosistema di Xiaomi che come noto tocca numerosissimi ambiti in cui vengono proposti oggetti che si distinguono per qualità e prezzo molto accessibile. È proprio il caso di questa valigia estremamente resistente e costruita in maniera da offrire massima protezione al contenuto.

Ecco le sue caratteristiche

Realizzata in alluminio

Interno foderato

Doppia chiusura con combinazione, compatibile TSA

Capacità di 31 litri

Peso di 4,2 Kg

Misure di 551 x 383 x 203mm, standard per pagliaio a mano

Ruote a doppio cuscinetto e plastica ad assorbimento del rumore e degli urti

Barra a 4 posizioni

Il bagaglio a mano di Xiaomi è disponibile da tempo fuori dal nostro mercato. È arrivato attraverso alcuni importatori paralleli che, per ovvie ragioni, hanno applicato un forte ricarico. Ora costerebbe 225 euro. Amazon lo venderà, come spesso fa, in sconto a 199,99 euro. Per il lancio il prezzo è stato ridotto a 169,99 euro e poi portato a 179,99 euro. Un’ottima occasione per mettere questo prodotto sotto l’albero, approfittando anche della politica soddisfatti o rimborsati di Amazon che in occasione delle feste permette di estendere il diritto a restituire quel che si acquista, fino al 31 gennaio.

Click qui per comprare