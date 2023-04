Bakeey VP2, mini videoproiettore tascabile a soli 24,83 €

Volete avere un mini proiettore sempre con voi? Allora cosa aspettate a comprare Bakeey VP2, tra i più compatti del settore e attualmente con uno sconto del 70% che lo rende un acquisto irrinunciabile per chi vuole ricreare il piacere del cinema ogni volta che se ne presenta l’occasione.

Il maggiore punto di forza di questa soluzione sono appunto le dimensioni: ha la forma di un disco, con un diametro di 11 centimetri e uno spessore di 5, perciò sta tranquillamente sul palmo di una mano.

Ma non fatevi ingannare perché le prestazioni sono di tutto rispetto: la scheda tecnica parla di una proiezione che va dai 14 pollici ai 100 pollici in base alla distanza in cui lo si pone, partendo da un minimo di 60 centimetri a un massimo di 4 metri rispetto alla parete o al telo di proiezione.

Riproduce foto e filmati in Full HD in 16:9, e poi consuma soltanto 10 Watt: per l’alimentazione gli basta un qualsiasi caricatore da 2 A oppure una batteria d’emergenza collegandola alla presa microUSB.

A proposito di porte, c’è anche una USB-A dove poter collegare dischi esterni e pennette USB, in modo da prelevare i filmati direttamente da una memoria esterna, e c’è un’uscita audio per collegare un altoparlante esterno qualora si volesse potenziare il suono, altrimenti ci si può far bastare lo speaker integrato.

La riproduzione si controlla attraverso i pulsanti incassati sulla superficie, mentre per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, sulla pagina promozionale leggiamo che offre 1.500 ANSI lumen e un rapporto di contrasto di 3000:1. infine pesa soltanto 200 grammi, il che lo rende un accessorio da avere con sé tutti i giorni senza appesantire troppo lo zaino.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 82,79 € risparmiate il 70% pagandolo 24,83 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.