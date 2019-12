Base di ricarica da viaggio per Apple Watch con piastra magnetica scontata a 29,74 euro

Se volete ricaricare Apple Watch con un supporto che sostituisca degnamente il cavo in dotazione e che sia al contempo anche compatto e tascabile, comprate Ugreen 30703 visto che al momento è scontato con un codice a 29,74 euro spedizione inclusa.

Questo supporto è compatibile con tutti gli Apple Watch attualmente esistenti ed è certificato MFI da Apple, perciò non si corre il rischio che possa smettere di funzionare da un momento all’altro a causa di un aggiornamento software che normalmente inibisce l’uso dei caricatori di scarsa qualità.

Inoltre è pronto all’uso in quanto non richiede di dovervi incastrare il caricatore originale: è munito infatti di una sua piastra magnetica, appunto certificata MFI, e di un cavo con spina USB tradizionale che può essere collegata a qualsiasi presa o alimentatore (anche il TV degli alberghi) o anche ad una powerbank.

Altra particolarità di questa soluzione è la sua tascabilità: è compatto e pieghevole, così occupa poco spazio in tasca o in valigia e lo potete usare sia a casa che in ufficio oppure in vacanza. Grazie alla struttura inclinabile potete usarlo con qualsiasi cinturino, anche quelli a bracciale, e si può sollevare per abilitare la modalità notte ed usarlo come una sveglia.

Come gli altri prodotti di qualità realizzati da Ugreen è munito di tutti quei sistemi che proteggono sia il dispositivo collegato che l’accessorio stesso da sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura e cortocircuito. Inoltre la base è rinforzata da alcuni inserti in gomma che migliorano la stabilità di tutta la struttura quando lo si poggia sopra una superficie piana.

Ugreen 30703 è attualmente in vendita su Amazon a 35 euro ma se inserite il codice VS5MZ9D9 nel carrello ve lo portate a casa per soli 29,74 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo.