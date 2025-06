Lavoro e studio al top con Baseus Docking Station USB-C in sconto a 35,99€

La Baseus Docking Station USB C a Doppio Monitor oggi si porta a casa a un prezzo imbattibile: grazie al coupon sconto di 4€, il prezzo scende da 39,99€ a soli 35,99€ su Amazon.

Questa docking station è una vera centrale tecnologica: basta collegare l’hub USB-C alla porta HDMI per godere immediatamente di audio Ultra HD (4K), con supporto per modalità mirror o extend e una visione 3D cristallina su due monitor contemporaneamente.

Grazie allo splitter HDMI per doppio monitor, puoi gestire progetti diversi su schermi separati, aumentando lo spazio di lavoro: l’ideale per uffici domestici e setup produttivi. Inoltre, la porta Ethernet a 1000M garantisce connessioni veloci e sicure, perfette per evitare interruzioni quando il Wi-Fi non basta o la scheda di rete non funziona.

Un altro grande punto di forza è la ricarica rapida da 100W Power Delivery: l’adattatore multiporta ti permette di alimentare il laptop mentre sfrutti tutte le altre funzioni, senza preoccuparti di scaricare la batteria durante attività intense.

Il lettore di schede SD e TF è perfetto per trasferire foto a velocità fino a 104MB/s, rendendolo uno strumento prezioso per fotografi, designer e video editor. E con le sue due porte USB 3.0 (fino a 5Gbps) più una USB 2.0, il trasferimento di file pesanti e la connessione di tastiere, mouse e periferiche diventa semplicissimo e senza ritardi.

Il bello è che tutto questo arriva a un prezzo davvero competitivo: a soli 35,99€ con coupon a 4 euro, questa Baseus Docking Station offre funzionalità spesso riservate a modelli molto più costosi. La qualità Baseus, già apprezzata per affidabilità e design, si conferma anche qui, offrendo un prodotto completo, solido e adatto a ogni esigenza, dal lavoro al tempo libero.