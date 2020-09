Baseus i-Wok, la lampada LED a misura di iMac e monitor Windows

Chi lavora al computer, soprattutto di sera, potrebbe trovare grossi benefici affiancando al proprio flusso di lavoro la Baseus i-Wok. Si tratta di una lampada da scrivania un po’ particolare perché si aggancia al profilo superiore del monitor per illuminare la zona di lavoro antistante lo schermo.

Il sistema di aggancio utilizza un sistema a clip per agganciarsi praticamente a qualsiasi profilo, compreso quello degli iMac, assicurando al contempo stabilità e robustezza. La lampada perciò non traballa con le vibrazioni e allo stesso tempo permette di regolare la direzione dell’illuminazione in modo tale da creare un cono di luce che taglia perpendicolarmente il display evitando così fastidiosi bagliori e riflessi sullo schermo.

Si può regolare anche la luminosità, da un minimo 5% fino alla potenza massima consentita dalla luce LED ed è perfino selezionabile la temperatura colore su tre livelli. Si va dalla neutra 5500K, una luce bianca pura che migliora la lettura di libri e quaderni durante le ore di studio, magari anche di giorno nelle stanze più scure, ad una più calda a 4000K, ottima per la lettura serale o per i momenti di pausa. La più calda è fissata a 2800K ed è l’ideale per conciliare il sonno nei minuti di lavoro al computer prima di coricarsi.

E’ una luce ottima sia per lavorare che per giocare, soprattutto quando non si utilizzano tastiere con tasti retroilluminati. Per altro il fascio di luce è concentrato nella zona computer, il che vuol dire che se c’è un’altra persona nella stessa stanza che sta riposando, non sarà infastidita da eventuali riflessi di luce.

L’alimentazione arriva tramite spina USB, quindi si può collegare la lampada direttamente ad una delle prese del computer andando così a risparmiare una presa di corrente o, eventualmente, ad un comune alimentatore che si ha in casa. La lampada è lunga 45 centimetri ed è caratterizzata da un design piuttosto minimalista, il che la rende ben collocabile in qualsiasi ambiente casalingo o in ufficio.

Se siete interessati all’acquisto, anziché pagarla 25 euro potete comprarla su Gearbest a soli 21,49 euro inserendo il codice GB$BDGIWK nel carrello prima dell’acquisto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.