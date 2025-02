Baseus MagPro vi ricarica Apple Watch per solo 1 €

Pubblicità

Mai più Apple Watch scarico se vi mettete in tasca Baseus MagPro, un caricatore pratico e tascabile che si adatta ad ogni situazione garantendovi una ricarica comoda anche in viaggio o in ufficio. Al momento lo trovate in offerta online.

L’uscita wireless è di 2,5 W, perciò è in grado di ricaricare ad esempio un Apple Watch Series 10 dal 30% al 100% in circa 40 minuti. Basta poggiare l’orologio sulla superficie leggermente concava e i potenti magneti, proprio come accade con il caricatore originale, allineano il fondo dell’orologio per garantire una ricarica precisa.

Il punto di forza è dato dall’assenza di cavi che alla lunga potrebbero rovinarsi e dall’estrema compattezza: misura infatti 5,3 x 3,5 x 0,8 millimetri (pesa intorno ai 15 grammi) quindi ve lo mettete in tasca o in borsa e cel’avete sempre con voi, pronto all’uso.

Vi basta infatti una powerbank, un alimentatore USB-C o un computer su cui è disponibile la medesima presa e a quel punto, collegandovi questo caricatore, potrete iniziare subito la ricarica. Il fatto che non ci siano cavi ma semplicemente una spina USB-C fa sì che questo caricatore possa essere messo in funzione anche quando non c’è spazio sulla scrivania: usandolo con un alimentatore USB-C infatti il Baseus MagPro vi permetterà di appendere Apple Watch e ricaricarlo in qualsiasi punto sia possibile collegare l’alimentatore.

