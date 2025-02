Baseus PPCXM20 è la powerbank magsafe super potente che non ha bisogno di cavi

Pubblicità

Ricaricare iPhone e tutti gli altri dispositivi in mobilità? Lo facciamo da decenni grazie alle migliaia di powerbank in circolazione. Ma di comode come la Baseus PPCXM20 ce ne sono ancora poche.

Questa batteria d’emergenza infatti incorpora la tecnologia MagSafe, sicché per ricaricare il telefono o gli AirPods, ad esempio, basta poggiarceli direttamente sopra. Questo non solo rende tutto più semplice, ma anche più comodo specie quando siamo in giro perché non sarà più necessario portarsi dietro il cavetto. Con questo modello basta appunto soltanto la powerbank per poter avere una riserva di energia sempre a portata di mano.

Nonostante le dimensioni abbastanza compatte (siamo sui 15 x 10 x 4 centimetri circa, peso 400 grammi) dentro ci sono 20.000 mAh sufficienti ad esempio per ricaricare un iPhone 12 almeno 4 volte, oppure due volte e mezza un iPhone Pro Max, oppure oltre 20 volte la custodia degli AirPods Pro.

La ricarica MagSafe avviene anche più velocemente rispetto alla gran parte dei vecchi powerbank USB, che erogano 10 Watt: qui ci sono 20 Watt di uscita Power Delivery, abbastanza per portare (ad esempio) un iPhone 13 dallo 0% al 58% in appena mezz’ora.

Chi vuole comunque usare il cavo, può ancora farlo perché c’è una presa USB-C che oltre a fungere da ingresso per ricaricare la batteria (PD 20W) funziona anche come uscita a 18 Watt per ricaricare un secondo dispositivo via cavo.

E non finisce qui perché è anche una presa pass-through, quindi si può ricaricare un dispositivo tramite MagSafe mentre contemporaneamente si ricarica la batteria. Perciò potreste usarla anche come base di ricarica per la notte: mettere in ricarica il telefono, collegate la batteria e al mattino avrete entrambi al 100% e pronti all’uso.

Il produttore inoltre ci tiene a specificare che al suo interno è presente una scheda madre PCB per prevenire la maggior parte dei rischi come sovraccarico, cortocircuito, surriscaldamento e via dicendo.

Per finire, una precisazione sul funzionamento: per attivare la ricarica va pigiato il tasto On/Off, mentre con un doppio click si interrompe la ricarica.

Dove comprare

Questo prodotto costa 64,99 € e lo potete comprare anche su Amazon. In confezione è incluso anche un cavo con doppia spina USB-C.

