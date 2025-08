Questa dovrebbe essere la batteria di iPhone 17 Air

Non sembra esserci dubbio che l’iPhone più atteso del prossimo autunno sia il modello più sottile. Quest’anno, infatti, la vera novità dovrebbe essere iPhone 17 Air, il primo degli iPhone ultra sottili. Spunta in rete quella che potrebbe essere la foto della batteria al suo interno.

iPhone 17 Air dovrebbe entrare in diretta competizione con il Samsung Galaxy Edge, che ad onor del vero non sembra essere entrato esattamente nel cuore degli utenti. Ad ogni modo, tornano al mondo Apple, ci sono già numerose indiscrezioni di come potrebbe essere iPhone 17 Air e nei giorni scorsi era già circolata quella che si pensava essere la batteria del dispositivo. Diffusa da Majin Bu, quell’immagine si era poi scoperto riferirsi alla batteria di un iPhone 17 Pro.

Adesso, una nuova immagine sembra offrire una percezione molto chiara di quanto sia sottile la batteria del modello Air, affiancata a quella dell’iPhone 17 Pro. La foto mette in evidenza la differenza di spessore in modo piuttosto evidente.

iPhone 17 Air

Ricordiamo che secondo le indiscrezioni, l’iPhone 17 Air sarà il modello di iPhone più sottile mai realizzato da Apple, con uno spessore stimato intorno ai 5,5 mm. Questo design estremamente compatto comporta inevitabilmente alcune rinunce: una sola fotocamera posteriore, a differenza delle tre presenti sulle versioni Pro.

Inoltre, anche per quanto concerne la batteria non sembrano esserci buone notizie: per adattarla allo chassis così sottile, Apple avrebbe dovuto ridurne significativamente lo spessore e, di conseguenza, la capacità, che dovrebbe attestarsi sui 2800 mAh, nettamente inferiore ai 3500 mAh degli iPhone 16 e 16 Pro dello scorso anno. Ancora più capiente, invece, potrebbe essere quella del futuro iPhone 17 Pro Max, che potrebbe raggiungere circa 5000 mAh.

La batteria dell’iPhone 17 Air

Lo scorso venerdì, il noto leaker Majin Bu aveva pubblicato diverse foto di una batteria che si pensava essere quella del modello Air, per poi rivelarsi quella di iPhone 17 Pro. La nuova immagine, invece, pubblicata nelle scorse ore dal blogger cinese Yeux1122 dovrebbe mostrare la batteria del modello Air, sensibilmente più sottile di quella del Pro.

Per tutto quello che sappiamo fino ad oggi su iPhone 17 Air il link da seguire è direttamente questo.