Batteria Power Bank Xiaomi per ricarica veloce da 18W e 20000 mAh in offerta a 23,63 €

Se siete alla ricerca di una batteria portatile non ci sono dubbi: acquistate quella Xiaomi in offerta a 23,63 euro. Non solo perché esteticamente bella, ma anche perché propone in dimensioni contenute una potenza nominale di 20.000 mAh, con possibilità di ricarica rapida fino a 18 W.

Sulla sua parte in alto offre due porte USB, grazie alle quali poter caricare due dispositivi contemporaneamente, oltre alla USB-C per caricare qualsiasi tipo di smartphone. Tra le tante caratteristiche il supporto alla ricarica rapida fino a 18W con ingresso di alimentazione 12V / 1,5A, 9V / 2,1A.

Naturalmente è compatibile con qualsiasi smartphone o tablet presente sul mercato, quindi con i dispositivi iOS e Android, ma anche con tutte le altre periferiche che possono ricaricarsi tramite USB.

Per avere una potenza nominale così elevata ha dimensioni e peso contenute: circa 400 grammi, con misure di 15,40 x 7,36 x 2,73 cm.

Ovviamente, anche se si tratta di una semplice batteria portatile, Xiaomi non manca di prestare attenzione allo stile: esteticamente propone un look completamente bianco candido, molto pulita alla vista e sempre minimale e moderna.

Solitamente ha un costo di oltre 36 euro, ma al momento si acquista in offerta a 23,63 euro direttamente a questo indirizzo, naturalmente nella sua colorazione totalmente bianca.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.