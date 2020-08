BDF lancia il suo tablet Android da 10 pollici in offerta lampo a meno di 65 euro

Quanti fossero alla ricerca di un tablet da 10 pollici super economico non dovranno cercare altrove. BDF ha appena lanciato il suo tablet super economico, e al momento si trova in offerta lampo a poco meno di 65 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Propone un processore MTK6753 con supporto 3G. Il tablet viene proposto in diversi colori, alcuni dei quali davvero insoliti per una periferica del genere, come il blu elettrico, che certamente attrarrà un pubblico di più giovani. Il retro è in metallo e ABS, mentre a livello software viene proposto con Android 7.0, che di certo non è tra le versioni più recenti, ma che può assicurare su un tablet economico la fluidità necessaria.

Naturalmente è corredato di altoparlanti, per poter beneficiare del versante multimediale e videoludico proposto dalle app Android. A proposito di giochi, monta una GPU Mali-400, ed è affiancato da 4GB di RAM e 64 GB di memoria integrata. Il sistema operativo è localizzato anche in italiano.

Da notare, nonostante si tratti di un tablet estremamente economico, che il dispositivo offre un vano Sim, con supporto 3G, dunque in grado di navigare anche in assenza di connessioni WiFi. Non manca neppure una fotocamera posteriore da 5.0MP e una anteriore da 2 MP, mentre lo schermo come anticipato è da 10 pollici, con tecnologia IPS e risoluzione 1280 x 800. La batteria.

A livello di connettività non manca la possibilità di espandere la memoria tramite microSD, così come è presente il jack per cuffie da 3,5 mm. A livello di dimensioni il BDF misura 24 x 17 x 0,9 centimetri e ha un peso di 600 grammi circa.

Solitamente ha un costo di oltre 86 euro, ma al momento si acquista in offerta lampo a 64,87 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.