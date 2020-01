Beelink Gemini T34, il mini PC Windows con 8 GB di RAM e 512 GB di SSD a 182 euro

Se siete alla ricerca di un Mini PC Windows con ben 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB siete nel posto giusto: il Beelink Gemini T34 è in super offerta ad appena 182 euro direttamente da qui.

Al suo interno è equipaggiato con il processore Apollo Lake Celeron J3455, una CPU 4 a bassa potenza, che offre prestazioni stabili e affidabili, affiancato da una GPU Intel HD 500, in grado di offrire una buona capacità di decodifica video, anche per grafica 4K, per un’esperienza di intrattenimento piacevole.

Tra le caratteristiche di punta una SSD da 512 GB, di tipo SSD, quindi particolarmente veloce, non solo nel boot, ma anche nell’avio e nella gestione delle varie applicazioni. La memoria ROM offre una capacità di archiviazione naturalmente sufficiente per memorizzare immagini, video, musica e altro, in grado di soddisfare completamente le esigenze di archiviazione di ciascuno.

Ingloba il modulo WiFi con supporto 2,4 e 5,8GHz, per una maggiore velocità di rete. Il Mini PC ha dimensioni davvero ridotte, ma non rinunce a una buona dissipazione del calore, con una piccola ventola di raffreddamento integrata, che garantisce di dissipare il calore in modo efficiente e rapida.

Gemini T34 arriverà a casa con Windows 10, e naturalmente con tutti i vantaggi di questo sistema operativo. A livello di connettività, offre Bluetooth 4.0, una porta di alimentazione DC, HDMI, ingresso Jack, slot per scheda SD, USB3.0 e l’uscita HDMI 1.4, per poter collegarlo a monitor e TV esterni.

Il mini PC ha un peso di 340 grammi, e ha dimensioni davvero ridotte, pari a 11,90 x 11,90 x 1,79 cm

Solitamente ha un costo di listino di circa 220 euro, ma al momento si acquista direttamente da qui, in offerta lampo, a 182 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.