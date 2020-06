Beelink GS-King X, il box 4K con doppio hard disk che trasforma il salotto in un centro multimediale completo

Beelink GS-King X è il box Android praticamente definitivo per trasformare il vostro salone di casa in un centro multimediale. Propone al suo interno il sistema operativo Android 9.0, con assistente Google, due HDD, e tutto l’occorrente per visualizzare sul grande schermo qualsiasi tipologia di file. Al momento si acquista in offerta a 263,31 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Beelink GS-King X propone un sistema con Google Assistant a bordo, e con il supporto a Widevine L1 DRM. Il telecomando incluso propone anche funzioni di mouse air, così da poter gestire integralmente la UI del sistema, e godere di ogni contenuto, rimanendo comodamente sdraiati sul divano.

Al suo interno il chip Amlogic S922X-H (Quad-core [email protected],21 GHz + Dual-core Cortex-A53 @ 1,5 GHz), attualmente tra i più potenti, se non il più potente, installato su un sistema di TV Box Android. Tra le altre caratteristiche, questo box TV presenta una sistema del suono Hi-Fi di alta qualità e supporto al Dolby per un’esperienza di visualizzazione coinvolgente.

A supporto della CPU, anche una memoria da 4 + 64GB. Questo consente di gestire e visualizzare in modo fluido qualsiasi tipo di video HD. A bordo un sistema di connettività WiFi dual band, con supporto 2,4GHz + 5,8GHz, oltre ad una presa LAN con velocità fino a 1000 Mbps.

Come già anticipato, il telecomando in dotazione, con funzione di air mouse, offre anche il supporto vocale, per poter beneficiare dell’Assistente Google. Il box supporta risoluzioni video fino a 4K 75fps. Al suo interno il supporto a due dischi rigidi da 3,5 pollici, con possibilità di espansione fino a 32TB di memoria totale.

Ancora, a livello di connettività, il dispositivo gode di una uscita video HDMI 2.1 fino a 4K @ 60 Hz con HDCP 2.2, supporta video 4K UHD H.265/VP9/AVS2 con decodifica video fino a 60 fps, Dolby Vision, HDR10, HDR10 +, HLG e PRIME HDR.

Solitamente, il sistema ha un costo di oltre 450 euro, ma al momento lo si può acquistare a 263,31 euro grazie al codice sconto GBCNGSKX da inserire al momento dell’acquisto.