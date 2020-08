Beelink GT-R, il mini pc con impronta digitale e CPU AMD Ryzen 5 grazie a un coupon si acquista a 343,99 €

Un Mini PC sicuro e solido, sotto tutti i punti di vista. E’ il Beelink GT-R,, che oggi si acquista in forte sconto grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare.

Beelink GT-R monta al suo interno la CPU AMD Ryzen 5 3550H, un processore quad Core desktop a bassa potenza, con prestazioni stabili e affidabili. Ancor più se è affiancato

da una GPU AMD Radeo RX Vega 8 come in questo caso. E’ proposto nelle varianti da 8GB o 16GB di RAM DDR4, mentre potrete scegliere tra le varie configurazioni quella con 256 o 512 GB di memoria SSD.

A livello di connettività l’interfaccia è ricca di porte e ingressi. In particolare, si tratta di ben 6 porte USB3.0, 2 HDMI, 2 LAN più un ingresso USB-C. Da notare, che la versione Barebone è spedita senza memoria interna, potendo scegliere se acquistare la variante da 8 o 16 GB, da 256 o 512 GB di SSD.

Il peso del Mini PC è davvero contenuto, pari a 700 grammi circa, con dimensioni di 16,80 x 12,00 x 3,90 cm. All’interno della confezione, oltre al Mini PC, anche l’adattatore di alimentazione, un HDMI, una staffa per l’installazione a muro e la guida di installazione.

Solitamente il Mini PC ha un costo molto più elevato, mentre al momento lo si acquista a 343,99 euro grazie al codice sconto BEELINK5R30U da inserire nel carrello prima di finalizzare l’acquisto. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.