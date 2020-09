Beelink GT-R, il mini PC con sensore per la scansione delle impronte digitali

Se volete costruirvi una postazione di lavoro potente, sicura ed economica, acquistate Beelink GT-R adesso visto che, grazie ad un codice, si può comprare in sconto a 343,99 euro.

Si tratta di un mini PC con processore quad-core AMD Ryzen 5 a 3.550 Hz affiancato da una GPU AMD Radeon RX Vega 8, 8 oppure 16 GB di RAM di tipo DDR4 e 256 GB oppure 512 GB di spazio di archiviazione su memoria SSD. Spazio che eventualmente può essere ampliato collegando una scheda SD da massimo 64 GB nell’apposito slot e, in aggiunta, anche un disco HDD da massimo 2 TB oppure un SSD da con capacità compresa tra 128 GB e 1 TB.

Questo computer, oltre ad essere piuttosto potente, monta anche due ventole che assicurano una buona dissipazione del calore, parallemamente ad un risparmio energetico (consuma solo 15 W) e tutte le protezioni necessarie per evitare sovraccarico e cortocircuito. Offre anche una serie di porte per poter collegare i vari dispositivi. Nello specifico ci sono sei prese USB-A 3.0, due porte HDMI 2.0, una presa LAN Ethernet di tipo RJ45, una presa USB-C e la porta di ingresso per l’alimentazione.

Utilizza una spina europea e c’è anche la porta per il collegamento di cuffie, auricolari o impianto stereo tramite lo spinotto jack da 3.5 millimetri. Si tratta di un computer con Windows 10 preinstallato che si collega alla rete anche tramite WiFi a 5.0 GHz, mentre per tastiera e mouse si possono scegliere anche soluzioni senza fili visto che dentro c’è il chip Bluetooth 4.2.

La caratteristica più interessante risiede però nella presenza di un sensore che, come già accade sui portatili, consente l’accesso facilitato tramite la scansione delle impronte digitali agli utenti autorizzati.

Beelink GT-R pesa 700 grammi, quindi risulta anche piuttosto stabile quando lo si poggia sulla postazione designata ed è abbastanza compatto. Per la precisione misura 17 x 12 x 4 centimetri di altezza. IN confezione c’è anche il cavo HDMI HD e la staffa per posizionarlo eventualmente a parete.

Su Gearbest lo si può comprare per 352,60 euro ma se si inserisce il codice BEELINK5R30U nel carrello prima dell’acquisto il prezzo scende a 343,99 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.