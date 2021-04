Bezior BP198, pompa elettrica tascabile per auto, moto e bici in offerta lampo a 34,40 euro

Non fatevi sfuggire l’offerta lampo attualmente attiva su Bezion BP198 perché, con la bella stagione in arrivo, è un accessorio indispensabile e di cui non potrete più fare a meno una volta che ve lo sarete messo in tasca: con la promozione lo comprate su Gearbest a 34,40 euro.

Si tratta di una pompa elettrica tascabile e sufficientemente potente per poter gonfiare i pneumatici di biciclette, moto e automobili, ma che all’occorrenza può gonfiare in un lampo anche palloni e materassini. Il principale punto di forza è dato dall’alimentazione a batteria, che consente di utilizzarla ovunque, anche lontani chilometri da una presa di corrente. E poi le dimensioni, paragonabili a quelle di uno smartphone, fanno si che possa essere trasportato facilmente in una borsa e tirato fuori al momento del bisogno.

Misura infatti 15,5 x 4,5 x 4 centimetri e pesa intorno ai 400 grammi, quindi un ingombro affrontabilissimo in qualsiasi contesto, che sia la gita fuori porta in bicicletta o l’escursione a piedi in montagna. La batteria incorporata è da 2.000 mAh e promette fino a 30 minuti di autonomia con una sola carica, che avviene tramite un qualsiasi caricatore in grado di spingere a 2 A (a queste condizioni, l’energia accumulabile viene ripristinata completamente in circa 2-3 ore).

L’aria viene spinta ad una pressione massima di 120 PSI e il volume mosso è pari a 20 litri al minuto. Come dicevamo può gonfiare anche il pneumatico di un’automobile, quindi in caso di foratura può rivelarsi un valido alleato. Tra i limiti dettati dalla tecnologia c’è il fatto che il dispositivo durante il funzionamento si scalda: è tutto normale, ma non va usato per più di dieci minuti consecutivi: in tal caso, meglio fare una pausa di tre o cinque minuti tra un pompaggio e l’altro.

Non funziona collegato ad una powerbank, quindi mentre si ricarica non va utilizzato, e sotto il 10% di batteria il dispositivo si spegne. Durante l’uso, è chiaramente anche abbastanza rumoroso (siamo sugli 80-85 dB). Se usato di notte, il connettore della pompa è accompagnato da un faretto LED che ne agevola l’uso.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento Bezior BP198 è in offerta lampo su Gearbest: anziché 56,76 euro è in sconto del 39%: lo pagate 34,40 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.