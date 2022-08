Bezior X Plus, la mountain bike elettrica pieghevole con motore da 1500 W

BEZIOR X PLUS è una delle ultime bici elettriche pieghevoli rilasciate dalla società, con caratteristiche al top e un telaio che non teme i percorsi accidentati. Al momento la si acquista in offerta direttamente a questo indirizzo.

Telaio in lega di alluminio leggero, sospensioni a doppia molla ad olio anteriore e posteriore, e batteria al litio da 48v17.5Ah aggiornata. Queste le caratteristiche che rendono unica questa bici, naturalmente insieme ad un motore brushless ad alta velocità da 48V 1500W. Il diametro della ruota, invece, è per qualsiasi tracciato, 26 x 4.0, adatto per strade innevate, asfaltate, sterrate e buche.

Grazie alle caratteristiche sopra elencate, la bici elettrica è in grado di trasportare il ciclista fino a 130 chilometri, potendo raggiungere una velocità massima di 40 km/h, e superare pendenze di massimo 38 gradi. Il “Plus” viene dato da un potente motore brushless da 1500 W. Il suo design dell’ingranaggio a stella può amplificare la coppia e migliorare il tasso di conversione dell’efficienza energetica. Questo si traduce in un aumento dell’autonomia, miglioramento delle prestazioni di velocità e di arrampicata, velocità di risposta della coppia e durata nel tempo.

La batteria fa il resto, come anticipato, potendo spingere fino a 130 chilometri di autonomia in modalità pedalata assistita, e fino a 60 km in modalità pura elettrica. Propone un sistema di trasmissione a 7 marce, cambio SHIMANO. Ha pure un portapacchi posteriore.

Naturalmente, non manca tra la strumentazione di bordo un display LCD da 5 pollici, IP54 impermeabile e antipolvere.

Da oltre 2000 euro, la bici al momento viene proposta in offerta a 1799 euro. Potete acquistarla direttamente da questo indirizzo.