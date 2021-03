Bicicletta elettrica pieghevole DOHIKER Y1: imperdibile sconto 22% e spedizione gratuita

La bella stagione è ormai alle porte, e le passeggiate in bici sono già consentite, pur nel rispetto del distanziamento sociale. Ecco, allora, l’acquisto che più vi consigliamo oggi: la bici elettrica DOHIKER Y1, che grazie all’attuale offerta che spinge il prezzo in basso fino a circa 389 euro.

Tra le sue principali caratteristiche il motore brushless da 350 W e la batteria di lunga durata, che con una potenza ad alta efficienza di 10 Ah offre fino a 60 km di autonomia. È possibile regolare i diversi livelli di potenza, con complessivamente cinque diverse intensità, in base alla propria esigenza.

Il design della DOHIKER Y1 è tra i punti di forza di questa bici elettrica, dato che è pieghevole, e quindi facilmente trasportabile. Da chiusa misura appena 120,00 x 22,00 x 68,00 cm, così che può essere riposta anche in casa, per chi non dovesse disporre di un garage.

La sella regolabile consente di poterla adattare alle proprie esigenze, adattandola alle diverse altezze degli utenti, comunque tra 160 e 190 cm.

Gode anche di un pratico display a LED, sul quale è possibile leggere la modalità di guida in uso, la velocità, la carica della batteria residua e il chilometraggio. Gode anche di un faro anteriore a LED, che garantisce massima visibilità entro 2 metri anche al buio.

La bici DOHIKER Y1 propone pneumatici da 14 pollici, adatti anche per tracciati irregolari, anche grazie alla capacità di ammortizzazione. La bici propone un corpo in lega di alluminio per un carico fino a 120 chilogrammi.

In totale pesa appena 21 kg circa con una capacità di carico fino a 120 kg, e misura da aperta 120,00 x 49,00 x 105,00 cm. Gode infine di certificazione IP54 che consente di circolare anche sotto al pioggia.

Al momento si trova in sconto al prezzo di circa 389 euro con spedizione rapida gratuita dall’Europa e si acquista cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.