Bilikay H109, l’originale smart band che si trasforma anche in auricolare

Fra tutte le smartband presenti sul mercato vale la pena menzionare questa nuova Bilikay H109, nome dietro il quale si nasconde un prodotto sicuramente originale nel settore: trattasi di una smart band che all’occorrenza può diventare anche un comodo auricolare.

Dal design chiaramente ispirato alla più famosa Xiaomi Mi Band 3, la Bilikay H109 infatti include un piccolo pulsante sul cinturino che alla pressione esegue il rilascio del corpo della smartband per rivelare un auricolare integrato, precedentemente nascosto nello spessore del cinturino.

In caso di necessità è quindi possibile sganciare il corpo della smartband ed utilizzarlo come auricolare, per eseguire o ricevere telefonate o altre necessità legate all’audio. Un’opzione molto utile per esempio per chi deve guidare in auto per lunghi percorsi, e potrebbe sfruttare l’auricolare per le chiamate.

Per il resto la Bilikay H109 ha tutte le funzionalità ormai scontate per una smartband: dotato di schermo touch include compatibilità via Bluetooth con iOS Android, tracciamento di svariate attività sportive, dei passi, tracciamento ed analisi del sonno, visualizzazione delle notifiche, rilevamento del battito cardiaco, dell’ossigeno nel sangue e della pressione sanguigna. La batteria dura fino a 5 giorni e si ricarica in circa 3 ore.

La smartband Bilikay H109, disponibile in 2 colori, è in offerta lancio a circa 34 euro cliccando su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.