Bilikay, la ciabatta elettrica con WiFi e Alexa

Se la casa straborda di smartphone, tablet, batterie d’emergenza, cuffie, altoparlanti Bluetooth, lettori MP3 e non sapete dove ricaricarli senza infarcire le prese con decine di alimentatori comprate Bikikay, una ciabatta elettrica davvero speciale.

Questo accessorio non si discosta esteticamente da altre ciabatte elettriche che si possono acquistare nei negozi di elettronica. Ha un interruttore che permette di spegnerla senza dover necessariamente staccare le spine (tedesche) dalle prese, togliendo così la corrente a tutti i dispositivi collegati in un sol colpo.

E’ di colore bianco e offre 3 prese Schuko e 4 USB, ciascuna in grado di erogare fino a 2.4 A, per un totale di 10 A: sono queste ultime a fare la differenza con le classiche ciabatte elettriche in quanto semplificano i collegamenti dei dispositivi ed eliminano, di fatto, i rispettivi alimentatori. Si riduce così l’ingombro finale del dispositivo, con la possibilità di ricaricare fino a due o dispositivi contemporaneamente senza usare altri alimentatori e conservando le spine per collegare stampanti ed altri elettrodomestici.

Oltre a questo è dotata di WiFi: in pratica, scaricando TUYA app oppure SMART LIFE app sarà possibile gestire le singole prese direttamente da smartphone e tablet, oppure grazie alla compatibilità con Amazon Alexa e Assistente Google si potrà controllare l’apparecchio tramite comandi vocali (non è chiaro se il servizio è già localizzato in lingua italiana). E’ anche compatibile con le ricette IFTTT, permettendo di inserirla all’interno di automatismi personalizzati andando ad attivare o attivare le singole prese in base alle proprie preferenze.

Se interessati, la ciabatta elettrica Bilikay è in vendita su GearBest per soli 24,27 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.