Bilikay SN58, lo smartwatch per il fitness dal look classico a poco più di 18 euro

Bilikay SN58 è l’orologio smart dal look classico con funzionalità di fitness tracker, un compagno ideale ed economico nel quotidiano, che permette di tenere traccia della frequenza cardiaca, del monitoraggio della pressione sanguigna, dei dati sul sonno e altro ancora. Costa appena 18,25 euro grazie al coupon in calce.

Oltre alle funzionalità sopra menzionate, l’orologio conta i passi, fornisce promemoria di sedentarietà, quelli di chiamata e altri ancora. Insomma, è in grado di registrare e fornire in tempo reale numerosi dati della vita quotidiana, in grado di mantenere traccia del proprio allenamento e della salute.

Tra le sue principali caratteristiche la certificazione IP68, così da poterlo utilizzare all’aperto in qualsiasi condizione meteo, dalla pioggia alla neve. Grazie all’app di supporto Dafit, sarà possibile cambiare il quadrante, scegliendo tra le 3 watch faces disponibili.

Quanto all’autonomia, Bilikay SN58 incorpora una batteria da 150 mAh, che assicura un funzionamento compreso tra 6 e 12 giorni. Lo schermo dello smartwatch è da 1,3 pollici, con risoluzione di 240 x 240. Si tratta naturalmente, di una unità IPS. Facile da ricaricare, grazie al suo caricabatteria magnetico, propone un cinturino in silicone di alta qualità, traspirante e delicato sulla pelle, comodo da indossare.

Tra le funzioni smart anche quelle di promemoria messaggio, promemoria chiamate, promemoria SMS, WeChat, QQ, e altre app, mentre tra gli sport tracciabili la camminata, la corsa, il ciclismo, lo sci, il badminton, la pallacanestro e il calcio.

Tra le specifiche tecniche la scheda riporta la presenza del processore Huntersole Hs6620D, mentre sconsiglia l’utilizzo dello smartphone in piscina, anche se è certificato IP68. L’orologio è compatibile con i dispositivi iOS 9.0 o versioni successive, e Android 4.4 o versioni successive.

Solitamente ha un listino di 22,22 euro, ma utilizzando il codice sconto AEMKY0UFJ1, lo si pagherà 18,25 euro. Affrettatevi, però, perché il codice funzionerà solo per i primi 50 pezzi. Clicca qui per acquistare.