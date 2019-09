Particolarmente interessante è l’offerta su Bilikay W1 Pro, il rilevatore di qualità dell’acqua in offerta a 39 euro. Si tratta di uno strumento importante per il benessere di tutti i giorni, in grado di offrire all’utente una panoramica sulle caratteristiche dell’acqua che esce dai rubinetti della propria abitazione. Clicca qui per acquistarlo.

Il funzionamento di Bilikay W1 Pro è davvero semplice. Non c’è bisogno di essere tecnici per l’installazione della periferica, così come non sono necessarie competenze tecniche per leggere i risultati restituiti dal misuratore.

La periferica è in grado di classificare la qualità dell’acqua sulla base di 4 valutazioni e di fornire informazioni sul residuo fisso, sul carbonio totale organico contenuto, e sulla richiesa chimica d’ossigeno.

Bilikay W1 Pro incorpora un microprocessore ad alta velocità di alta precisione, propone un design a forma della tazza, risultando leggero e portatile, e ha una batteria integrata di 2000 mAh.

La periferica offre un campo di misurazione compreso tra 0 e 2000 ppm, con un campo di misura TOC e COD di 0 – 10 mg / L. Questi dati possono riflettere il grado di contaminazione di ronzio, antibatterico, parassiti chimici, pesticidi, e altre sostanze biologiche d’acqua.

Bilikay W1 Pro ha un peso di appena 1,1 kg, e ha misure contenute in 9,20 x 5,20 x 5,20 cm.

Solitamente costa oltre 45 euro, ma al momento lo si acquista in sconto a 39,82 euro, direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.