Black Friday, Bissell CrossWave HydroSteam lavapavimenti a vapore anche per tappeti, solo 299,99

Se avete un animale in casa o semplicemente volete una casa superpulita da ogni residuo, polvere e macchie? Su Amazon va in sconto Bissell CrossWave HydroSteam PET, un aspiratore e lavapavimenti, progettato per la pulizia combinata di superfici dure e tappeti. Il prezzo scende a 299,99€ invece di 399,99€

Tripla funzione con tecnologia HydroSteam

Bissell CrossWave HydroSteam PET combina tre funzioni in un solo passaggio: aspira, lava e igienizza grazie alla tecnologia HydroSteam, che utilizza il vapore per sciogliere macchie secche e residui appiccicosi. È compatibile con diversi tipi di superfici, inclusi pavimenti duri, parquet sigillato e tappeti a pelo corto. Il serbatoio dell’acqua separa il pulito dallo sporco, evitando contaminazioni e migliorando l’efficienza della pulizia.

Indicata per case con animali

La dotazione comprende una spazzola multi-superficie PET progettata per raccogliere peli e detriti lasciati dagli animali domestici, riducendo l’intasamento. Inoltre, il filtro integrato facilita la raccolta dei peli senza sporcare le mani. Il sistema a doppio serbatoio mantiene l’acqua sporca separata da quella pulita, mentre la modalità vapore è utile per eliminare odori e sanificare in profondità, specialmente nelle zone più frequentate dagli animali.

Facile manutenzione e accessori inclusi

Il dispositivo offre una funzione di autopulizia automatica, che risciacqua la spazzola e i condotti con acqua pulita dopo ogni utilizzo. Nella confezione sono inclusi una soluzione detergente PET e un vassoio di appoggio per l’unità, utile per lo stoccaggio e la manutenzione. Il peso complessivo è di circa 5,5 kg, mentre il cavo da 7,5 metri garantisce un buon raggio d’azione senza dover cambiare presa.

Prezzo scontato su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile a 299,99€ rispetto al prezzo di listino di 399,99€, con uno sconto netto di 100€.

