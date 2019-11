Offerte Black Friday: scopritene (qualcuna) in anteprima

Il Black Friday Amazon ogni anno si allarga per comprendere un periodo sempre più ampio con offerte in partenza dalle ore 00:01 del 22 novembre e arrivo alle 23:59 del 29 novembre (giorno del Black Friday).

Poi dopo due giorni di relativo riposo arriverà il Cyber Monday Weekend, in partenza alle 00:01 di sabato 30 novembre e termine alle 23:59 di lunedì 2 dicembre.

Il lancio di Amazon è: “Nuove Offerte del Giorno tutti i giorni su “migliaia di prodotti indispensabili: dall’elettronica di consumo ai dispositivi Amazon, dai giocattoli ai prodotti di bellezza più desiderati, passando per cibo e bevande, fashion, arredamento per la casa e regali per tutta la famiglia, inclusi gli animali domestici”.

Gli iscritti ad Amazon Prime, compresi i clienti che beneficiano del periodo di prova gratuito di 30 giorni, avranno un esclusivo accesso anticipato di 30 minuti a tutte le Offerte Lampo, oltre a ulteriori benefici e vantaggi.

I nuovi iscritti a Prime Now possono risparmiare fino al 50% grazie a offerte giornaliere dal 22 novembre al 2 dicembre.

Anteprima offerte Black Friday

Le seguenti offerte saranno disponibili, in orari e date variabili, a partire dal 22 novembre, fino ad esaurimento scorte. Le potrete trovare su questa pagina, sull’app Amazon o chiedendo ad un dispositivo Echo: “Alexa, quali sono le mie offerte?” Sottolineiamo che abbiamo escluso dall’elenco tutto ciò che non riguarda l’elettronica di consumo.

Dispositivi Amazon

Marchi Amazon

PC

Offerte Elettronica

Offerte DVD

Moda e valigeria

Grocery

Salute e cura della persona

Casa e cucina

Gioielli e orologi

Sport

Giocattoli