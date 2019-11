Black Friday: Apple Watch 5 GPS tutti scontati fino a 60 €

Buone notizie per chi cerca sconti sui prodotti nuovi della Mela. Qualche minuto fa vi abbiamo segnalato i 175 € di sconto sui MacBook Pro da 16″, ora abbiamo individuato uno sconto fino al 10% sugli Apple Watch 5.

Si tratta, come ben noto, dell’ultimo rilasciato da Apple. Eredita alcune delle importanti novità di Apple Watch 4 come corona digitale con feedback aptico, audio potenziato e così via e ne aggiunge altre come schermo sempre acceso e bussola. Ecco qui di seguito i modelli scontati

Lo sconto non è pari a quello che Amazon ha applicato agli Apple Watch 4, ma si tratta per il modello da 44 mm pur sempre di un 10% e di un risparmio di 60 euro che rappresenta il massimo sconto mai visto. Trovare sconti su Apple Watch 5 è difficile e nessuno tra coloro che li offre ha le stesse garanzie che è in grado di darci Amazon. Per questo vi consigliamo, se vi interessa uno smartwatch di approfittare della promozione.

Click qui per comprare