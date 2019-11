Black Friday e Cyber Monday 2019, TP-Link offre sconti fino al 30%

Il conto alla rovescia per il Black Friday 2019 è già partito e la caccia all’affare per lo shopping pre-natalizio è sempre più serrata.

Con l’idea di garantire un Natale super-connesso, TP-Link offre agli utenti sconti fino al 30% su una vasta gamma di dispositivi del proprio Brand Store ufficiale Amazon, a partire dalle 00:00 di venerdì 22 novembre fino alle 23:59 di martedì 3 dicembre (salvo esaurimento anticipato delle scorte).

Ce n’è per tutti i gusti: dai prodotti per la smart home come la videocamera di sicurezza Tapo C200, la presa HS100 e la lampadina intelligente KL130, ai sistemi Deco Mesh, fino a diversi modelli di modem, router, range extender e powerline: tutto quello che insomma può servire per trascorrere giorni di festa spensierati insieme ad amici e parenti tra maratone di serie tv e sfide ai videogiochi, senza preoccuparsi per la connessione.

Per chi volesse approfittarne segnaliamo che sono due le promozioni speciali da non perdere: la prima, in ordine di tempo, corrisponde al Best Deal, che durerà per tutti i 12 giorni e che permetterà di scegliere accuratamente il prodotto più adatto alle proprie esigenze tra l’ampia selezione di dispositivi in offerta; la seconda è il Deal of the Day e sarà limitata al solo “weekend nero” dalle 00:00 di venerdì 29 novembre fino alle 23:59 di martedì 3 dicembre compreso.

Vi consigliamo di tenere gli occhi aperti e di seguire le pagine del nostro sito: come da diversi anni a questa parte seguiremo l’evento minuto per minuto segnalandovi tutte le migliori offerte per prodotto e per scontistica che riterremo maggiormente interessanti per i nostri lettori.