Black Friday già cominciato per iPhone XS e iPhone XS Max: sconti da urlo fino al 31%

Il Black Friday è dietro l’angolo, ma se siete alla ricerca di sconti imperdibili e volete un iPhone XS non dovete aspettare: su Amazon gli sconti “folli” ci sono già, con ribassi fino ad oltre il 30% e offerte su praticamente tutta la gamma.

Ecco qui di seguito i migliori sconti su iPhone XS e iPhone XS Max

Lo sconto su iPhone XS e XS Max è molto interessante. Pagate questo telefono non solo molto meno di quel che paghereste un iPhone 11 Pro ma anche di un iPhone 11; basti pensare che la versione da 256 GB di iPhone 11 costa 1009 euro, iPhone XS da 256 Gb costa 989,88 €. iPhone XS è largamente competitivo con un iPhone 11 per qualità dello schermo e capacità della fotocamera. Nel nuovo modello, certo, c’è il super grandangolo e la modalità notte, ma manca lo zoom e la qualità dello scatto complessiva è molto simile a quella di iPhone XS.

Davvero molto allettante per chi usa il telefono come una specie di archivio e non cancella mai nulla, la versione da 512 GB di iPhone XS Max. Qui lo sconto rispetto ad un iPhone 11 Pro è di ben 500 euro

I ribassi che vediamo oggi su Amazon sono talmente alti che, come accennavamo in apertura, è molto difficile se non quasi impossible che possano essere più alti per il Black Friday, ammesso che questi dispositivi entrino nelle offerte che anticipano il Natale… In passato infatti le promozioni che abbiamo visto applicate su prodotti Apple sono state importanti, ma non sono mai andate oltre il 25/28%. La scorsa estate ad esempio, durante il Prime Day, gli iPhone X ebbero ribassi intorno a questa soglia.

