Black Friday, il robot per pulizia DEEBOT X5 PRO OMNI di Ecovacs a 899 €, sconto da 400 €

Pubblicità Quest’anno, il Black Friday offre anche numerosi occasioni per chi cerca il massimo della tecnologia per la pulizia domestica smart. Ad esempio, il DEEBOT X5 PRO OMNI, un robot top, che offre prestazioni straordinarie e funzionalità all’avanguardia, è in sconto su Amazon a 899 euro invece di 1.299 euro. Con una potenza di aspirazione impressionante di 12.800 Pa, il DEEBOT X5 PRO OMNI garantisce pavimenti perfettamente puliti, anche sui tappeti più impegnativi, grazie alla combinazione di un motore avanzato e tecnologia del flusso d’aria. La tecnologia ZeroTangle elimina il fastidio di capelli e detriti aggrovigliati sulla spazzola principale, rendendo la manutenzione davvero sporadica. La precisione è un altro punto forte del robot, grazie alla TruEdge Adaptive Edge Mopping, che utilizza algoritmi avanzati e un braccio sospeso per pulire bordi e angoli con una precisione di 1 mm. La copertura dell’area arriva così fino al 99%, garantendo che nessuna zona venga tralasciata. La navigazione è affidata al sistema AINA 2.0, che combina riconoscimento degli ostacoli e mappatura intelligente in tempo reale, ottimizzando la pulizia in qualsiasi ambiente. La stazione multifunzione OMNI All-in-One è stata ulteriormente migliorata, supportando operazioni come lavaggio con acqua calda a 70°C, svuotamento automatico, riempimento dell’acqua e asciugatura ad aria calda, offrendo un’esperienza completamente autonoma e pratica. Grazie alla batteria da 6400 mAh, invece, l’autonomia arriva fino a 350 minuti, perfetta per pulire case di grandi dimensioni, mentre la funzione di ricarica rapida permette di riprendere le operazioni in tempi record. Infine, il DEEBOT X5 PRO OMNI integra l’assistente vocale YIKO AI, che permette di ottenere una gestione intuitiva e rapida della pulizia, senza necessità di interagire con il robot o con lo smartphone. Al momento, il DEEBOT X5 PRO OMNI diventa uno strumento di pulizia smart tra i più convenienti, grazie all’offerta su Amazon che per questo finale di Black Friday porta il prezzo da 1299 euro a 899 euro. Clicca qui per acquistare.

