Black Friday Illuminazione smart Nanoleaf, spazio al colore e comando a Homekit, Matter, Alexa e Google

Sono componibili, interattivi, possono cambiare colore e intensità in base alla musica: i pannelli luminosi della canadese Nanoleaf sono da sempre un modo intelligente per lluminare con creatività un angolo della casa e adattarlo al nostro “mood”.

Tanti dei kit di base nelle varie forme delle serie Canvas, Shapes, Elements, Hexagons anche in versione nera o legno o già espansi sono in offerta e vi permettono di accedere ad una tecnologia che completa qualsiasi installazione della smart home. Possono funzionare da soli o con gli assistenti vocali di Amazon, Google ed Apple. Le lampadine e la striscia Led funzionano con Thread e funzionano con Matter.

Trovate in sconto anche le telecamere e i sistemi per creare una illuminazione in background per il vostro TV.



Per saperne di più su tutta la produzione Nanoleaf in dettaglio vi rimandiamo alla sezione dedicata su Macitynet.

Ecco le offerte valide (salvo esaurimento scorte) fino al 27 Novembre.

Nanoleaf Matter Essentials Lampadina LED B22 RGBW Smart e Dimmerabile – Luci Led 16M Colori, Matter over Thread, Bluetooth, Funziona con Google Home Apple, Sincronia Musica e Monitor, Casa e Gaming [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 30% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Matter Essentials Lightstrip Starter Kit, 5M LED Striscia RGBW Smart – Luci Led 16M Colori, Matter over Thread, Bluetooth, Funziona con Google Home Apple, Sincronia Musica e Monitor [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 65,99 € – invece di 79,99 €

sconto 18% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Essentials Lightstrip Starter Kit, 2M LED Striscia RGBW Smart – Luci Led 16M Colori Thread & Bluetooth, Funziona con Google Home Apple, Sincronia Musica e Monitor, Decorazioni Casa e Gaming [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 33,99 € – invece di 60,25 €

sconto 44% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Essentials Lightstrip Expansion, 1M LED Striscia RGBW Aggiuntivi – Luci Led 16M Colori Thread & Bluetooth, Funziona con Google Home Apple, Sincronia Musica e Monitor, Decorazioni Casa [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 13,99 € – invece di 19,99 €

sconto 30% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Canvas Starter Kit, 4 Quadrati Pannelli Luminosi Smart LED RGBW, Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor, Deco e Gaming [Classe di efficienza energetica B] In offerta a 64,99 € – invece di 99,00 €

sconto 35% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Canvas Starter Kit, 9 Quadrati Pannelli Luminosi Smart LED RGBW, Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor, Deco e Gaming [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 129,99 € – invece di 192,80 €

sconto 33% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Canvas Starter Kit, 17 Quadrati Pannelli Luminosi Smart LED RGBW, Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor, Deco e Gaming [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 239,99 € – invece di 339,00 €

sconto 29% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Canvas Expansion Pack, 4 Quadrati Pannelli LED Aggiuntivi RGBW – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor, Deco e Gaming [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 55,99 € – invece di 80,00 €

sconto 30% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Shapes Mini Triangle Starter Kit, 9 Mini Triangoli Luminosi LED RGBW Smart, Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 89,99 € – invece di 124,93 €

sconto 28% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Shapes Mini Triangle Starter Kit Bundle, 32 Triangoli Luminosi LED RGBW Smart (28 Mini + 4 Triangoli), Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Sincronia Musica, Alexa [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 239,99 € – invece di 296,27 €

sconto 19% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Shapes Mini Triangle Expansion Pack, 10 Mini Triangoli LED Aggiuntivi RGBW – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor In offerta a 68,99 € – invece di 109,45 €

sconto 37% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Esagoni Luminosi LED RGBW Smart, Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor, Deco e Gaming [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 132,99 € – invece di 199,00 €

sconto 33% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Shapes Ultra Black Hexagon Starter Kit, 9 Esagoni Luminosi LED RGBW Smart – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 163,99 € – invece di 199,01 €

sconto 18% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 15 Smart Light Panels LED RGBW – Modular Wi-Fi Colour Changing Wall Lights, Works with Alexa Google Assistant Apple Homekit, for Room Decor & Gaming [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 198,99 € – invece di 284,13 €

sconto 30% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 9 Triangoli Luminosi LED RGBW Smart – Applique da Parete Interno Modulari, 16M Colori WiFi, Sincronia Musica e Monitor, Deco e Gaming [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 132,99 € – invece di 199,00 €

sconto 33% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf 4D Screen Mirror Kit – Solo fotocamera, thread & WiFi, compatibile con Amazon Alexa Google Home Apple In offerta a 65,99 € – invece di 78,35 €

sconto 16% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Lines 60 Degrees Starter Kit, 9 Barre Luminose LED RGBW Smart e Modulari – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor, Deco [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 138,99 € – invece di 199,99 €

sconto 31% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Lines 60 Degrees Starter Kit, 15 Barre Luminose LED RGBW Smart e Modulari – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 199,49 € – invece di 278,55 €

sconto 28% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Lines 60 Degrees Expansion Pack, 3 Barre LED Aggiuntivi RGBW Smart Modulari – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 39,99 € – invece di 55,34 €

sconto 28% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Lines 90 Degrees Starter Kit, 4 Barre Luminose LED RGBW Smart e Modulari – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Sincronia Musica e Monitor e Alexa [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 27 nov 23

Nanole af Shapes Triangle Starter Kit, 15 Triangoli Luminosi LED RGBW Smart,Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 203,99 € – invece di 299,99 €

sconto 32% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Shapes Ultra Black Hexagon Expansion Pack, 3 Esagoni LED Aggiuntivi RGBW – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Elements Starter Kit, 7 Esagoni Luminosi LED Effetto Legno Smart – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led Dimmerabile WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musicale, Decorazioni Casa [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 159,99 € – invece di 196,01 €

sconto 18% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Elements Starter Kit, 13 Esagoni Luminosi LED Effetto Legno Smart – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led Dimmerabile WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musicale, Decorazioni Casa [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 242,99 € – invece di 369,99 €

sconto 34% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Elements Expansion Pack, 3 Esagoni LED Aggiuntivi Effetto Legno – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led Dimmerabile WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musicale, Decorazioni Casa [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 52,99 € – invece di 85,49 €

sconto 38% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf – Specchio 4D + striscia luminosa per TV/TV/schermi fino a 65″ (165 cm) – Striscia LED Smart RGBW + fotocamera, filo e WiFi, funziona con Alexa, Google, Apple In offerta a 81,99 € – invece di 122,00 €

sconto 33% – fino a 27 nov 23

Nanoleaf Kit 4D Screen Mirror + Kit Lightstrip per TV e schermi fino a 85″/215 cm – Striscia LED RGBW connessa + fotocamera, thread & WiFi, compatibile con Amazon Alexa Google Home Apple In offerta a 106,99 € – invece di 126,74 €

sconto 16% – fino a 27 nov 23

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.