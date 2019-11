Black Friday iMyFone: solo 5 dollari i software indispensabili per il tuo iPhone

Sconti imperdibili da iMyFone per alcuni dei software più utili ed indispensabili per la gestione del vostro iPhone. Per questo Black Friday l’azienda ha deciso di offrire due software in sconto a 5 dollari, alcuni pacchetti “paghi 1 e prendi 2” e sconti fino al 65% su tutti i prodotti del catalogo generale.

Ecco tutti i dettagli dell’offerta.

Software a solo 5 $

I due software in vendita a solo 5 dollari sono Umate iPhone Cleaner e iMyFone iTransor Lite.

Umate iPhone Cleaner è il software perfetto per pulire il vostro iPhone, consente di ripulire la memoria per evitare crash, gestire i video e le fotografie.

iMyFone iTransor Lite permette di trasferire tutti i dati da iPhone, compresi contati, chat di WhatsApp, e tutti i dati di backup di iCloud o del vecchio iTunes.

Per sfruttare l’offerta speciale e scaricare uno dei due software a 5 dollari basta cliccare su questo link diretto.

Paghi 1 prendi 2

Disponibili anche molti pacchetti “paghi 1 e prendi 2” che consentiranno l’acquisto a prezzi stracciati di bundle di due software di iMyFone.

iMyFone LockWiper iOS, il software per la rimozione del blocco su iPhone senza l’uso di password, è in bundle con iMyFone TunesMate, app per la gestione di file e medie di iPhone, ed in vendita a 59.95 dollari.

iMyFone D-Back, il software per il recupero di file e messaggi cancellati dal vostro dispositivo, è in bundle con iMyFone iTransor, app per la gestione dei vostri backup per iPad, iPhone e iPod, ed in vendita a 69.95 dollari.

iMyFone Fixppo, il software per la riparazione e le soluzione di tutti i problemi sul vostro dispositivo iOS o Apple TV è in bundle con l già citato iMyFone TunesMate, ed in vendita a 49.95 dollari.

Per sfruttare l’offerta speciale e scaricare i bundle 2 in 1 di iMyFone basta cliccare su questo link diretto.

Sconto fino al 65%

Infine, se ancora non siete convinti, potete scegliere di acquistare un solo software e utilizzare il coupon esclusivo BlackFriday per ottenere sconti fino al 65% sui singoli software.

Ecco tutti gli sconti disponibili.

iMyFone LockWiper iOS – 27.96 dollari

iMyFone LockWiper Android – 27.96 dollari

iMyFone D-Back – 34.96 dollari

iMyFone iTransor for WhatsApp – 20.96 dollari

iMyFone Umate Pro – 20.96 dollari

iMyFone AntRecover – 27.96 dollari

iMyFone TunesMate – 20.96 dollari

iMyFone KeyGenius – 24.46 dollari

iMyFone iransor – 27.96 dollari

Per sfruttare lo sconto speciale del 65% basta cliccare su questo link diretto ed inserire il coupon BlackFriday in fase di acquisto.