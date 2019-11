Black Friday in musica con JBL Flip 5 a solo 79,99 €

JBL Flip 5 scende al prezzo minimo: 79,99 euro, un prezzo eccellente anche in rapporto alla concorrenza.

JBL Flip 5 è l’ultima versione di una storica linea di altoparlanti portatili JBL compatibili con la tecnologia Bluetooth, anche se le novità sono numerose: è più più grande, con un look più aggressivo e migliorato dal punto di vista della qualità del suono. Promette alti nitidi e bassi profondi e grande potenza. Al suo interno si trova n driver ellittico racetrack, in grado di riprodurre frequenze più basse, ma mantenendo al contempo la capacità di alti bilanciati. potrete persino collegarne fino a 100 altoparlanti per creare una straordinaria fonte di suono. Può essere portato ovunque, dalla spiaggia ai picnic fuori porta. Il corpo è infatti impermeabile; con una certificazione IPX7 è pure in grado di sopportare una immersione di 30 minuti ad un profondità di 1 metro.

Da notare che, rispetto a Flip 4, è sparito l’ingresso Jack e la connessione per la ricarica avviene attraverso una USB-C senza la necessità di uno sportellino in gomma di protezione: la ricarica con USB-C è più veloce rispetto al modello precedente.

Tra le specifiche: uscita da 20 W RMS, Bluetooth 4.2, Batteria da 4800 mAh che si ricarica in 2.5 Ore e peso di 540 grammi.

In commercio costerebbe 129,99 euro. Su Amazon il suo prezzo è stato intorno ai 110 euro. Ora per il Black Friday costa solo 79,99 euro in colore nero

