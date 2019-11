Black Friday: iscriviti ad Amazon Business e avrai uno sconto fino a 60 euro

Le aziende che intendono fare acquisti su Amazon farebbero bene ad attivare subito un account Business: oltre ad essere gratuito, per chi si iscrive entro il 27 settembre è possibile risparmiare fino a 60 euro sugli acquisti aziendali.

Vi abbiamo già spiegato cos’è Amazon Business e come funziona, una piattaforma cui Amazon aggiunge spesso novità tutte utili alle imprese. Tra le opzioni utili non disponibili a chi ha un account “consumer” ci sono strumenti per la fatturazione, gestione avanzata delle fatture, assistenza clienti separata da quella generale. Con Amazon Business è anche possibile inoltre associare numeri d’ordine ai propri acquisti per facilitarne la riconciliazione contabile e integrarlo così al proprio sistema di approvvigionamento, vedere i prezzi senza IVA, avere un supporto al login unificato per utenze multiple, integrazione trasparente per fattura elettronica. È anche possibile richiedere sconti per acquisti in quantità, creare un processo multilivello per approvazione dell’acquisto.

Avere tutto questo è perfettamente gratis e facile. Basta avere i requisiti (professionisti o aziende) ed iscriversi, appunto, al programma Amazon Business. A quel punto avrete diritto ad usare il codice BFRIDAYB2B da inserire nel carrello per avere uno sconto del 30% sull’acquisto fino ad un massimo di, appunto, 60 euro. Ma attenzione però, ci sono delle condizioni. Le principali sono

Lo sconto massimo applicato nell’ambito di questa offerta è pari a 60 euro.

Potrete iniziare ad utilizzare il codice promozionale entro 48 ore dalla verifica dell’account e fino alle 23:59 del 31/12/19.

Promozione limitata ai primi 500 account creati su Amazon Business.

creati su Amazon Business. Lo sconto va reclamato entro le 23:59 del 31/12/19

L’offerta limitata ad un solo ordine e ad un solo account Amazon Business.

Registrazione entro il 22/11/19

Si tratta di limiti abbastanza stretti. In particolare notate che la registrazione deve essere fatta entro dopodomani e il numero di account è molto limitato. Solo 500

Qui trovate la pagina di registrazione di Amazon Business, mentre all’interno di questo articolo sono elencate tutte le caratteristiche del servizio.