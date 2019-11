Black Friday: risparmiate 189 € su iPhone 11 Pro!

Il Black Friday “colpisce” anche iPhone 11 Pro che oggi si compra el taglio da 64 Gb e nel nuovo colore verde e grigio siderale a solo 999 €, il prezzo più basso mai visto.

iPhone 11 è stato recensito da Macitynet in questo articolo e ha bisogno di poche presentazioni. Si tratta del più recente iPhone “top” della Mela che si distingue dai precedenti soprattutto per la tripla fotocamera. Ecco qui di seguito le caratteristiche del nuovo modello. Ecco le caratteristiche descritte nella scheda di Amazon

Resistente alla polvere e all’acqua (4 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a tripla fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione

Ricarica veloce con alimentatore da 18W incluso

Ricarica wireless

Si tratta, come detto di due colori: argento e verde. Lo sconto è del 17% ed è il primo vero sconto applicato su questo modello lanciato solo a fine settembre. I circolazione non è possibile trova un prezzo migliore di questo soprattutto non è possibile farlo da un rivenditore autorizzato quale è Amazon che per giunta vi fornisce anche la garanzia di rimborso e restituzione fino al 31 gennaio.