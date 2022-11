Black Friday Satechi, l’hub-supporto Mac mini che aggiunge un SSD costa solo 82,49€

Tra le tante promo di oggi merita attenzione quella su questo supporto di Satechi, studiato appositamente per Mac mini grazie al quale il piccolo desktop di casa Apple diventa molto più flessibile e anche più capiente in fatto di memoria visto che permette di aggiungere un disco SSD direttamente integrato nel supporto stesso, potete usarlo in ogni caso come Hub esterno anche per altri computer Apple.

Quello che trovate oggi in sconto del 25% appare come una naturale estensione del computer. Una volta installato e messo sulla base del Mac mini vedrete una sorta di corpo unico. Anche la finitura in alluminio spazzolato ha lo stesso colore con piccole piccole differenze di colore dovute alle variazioni e al processo di produzione dei due dispositivi.

Il supporto si collega ad una delle porte del Mac mini che a quel unto trasporta i dati verso due 3 USB-A, un lettore di schede SD, uno per quelle microSD e una seconda porta jack audio da 3,5 millimetri tutte poste frontalmente. Posteriormente avremo invece una porta USB-C Thunderbolt 4, una HDMI, due USB-A, una Ethernet e un ingresso jack audio da 3,5 millimetri, standard nel Mac mini.

Il vero plus di questo accessorio è lo slot SSD. Volendo infatti potremo metterci un disco che si può eventualmente utilizzare anche come memoria di backup per Time Machine. Va precisato che non funziona con i dischi NVMe, ma soltanto con gli SSD SATA M.2, che vanno comunque acquistati separatamente

Questo hub di Satechi è compatibile con tutti i Mac mini prodotti a partire dal 2018 (quindi sono esclusi tutti quelli del 2017 e precedenti, o comunque senza USB-C visto che l’hub va collegato ad una presa di questo tipo); pesa intorno ai 550 grammi, quindi rappresenta anche una valida soluzione per migliorare la stabilità del computer quando si trova in una superficie particolarmente scivolosa.

Lo comprate in offerta a 82,49€ invece che 110€