Black Friday, sconto a 79,99 € per la friggitrice smart di Xiaomi

Tra le tante cose “smart” che ci possiamo mettere in casa, oggi c’è anche una friggitrice che Amazon offre in sconto. Si tratta della Xiaomi Mi Smart Air Fryer che costa 79,99 euro invece che 99,99 euro.

La friggitrice di cui parliamo (qui le informazioni ufficiali del sito Xiaomi) è smart per tante buone ragioni. La prima è per quel che è in grado di fare: cucinare fritti (e molte altre cose) con nessun o poco condimento. Essendo, nei fatti, un forno ventilato capace di raggiungere fino 200° di temperatura con circolazione d’aria calda a 360°, in essa potremo friggere ma anche scongelare e far fermentare cibi. In pratica è un tutto in uno: friggitrice, macchina per la preparazione dello yogurt, un essiccatore per frutta, un forno a microonde e un forno elettrico.

Come friggitrice crea uno strato esterno croccante e mantenendo l’interno morbido. Usato come macchina per lo yogurt va a temperatura di 40 ℃ per fermentazione. A 45° decongela e a 60° disidrata. Man mano che la temperatura sale, viene associata alla ventola una differente velocità e in si può cucinare di tutto: pane, uova, torte, pollo ecc ecc.

La seconda ragione per cui la friggitrice è smart è nel controllo via app. Usando l’app Xiaomi Home è possibile gestire interamente il dispositivo da cucina e programmare le ricette e anche avviarlo da remoto.

La Xiaomi Mi Smart Air Fryer offre

Pianificazione fino a 24 ore

Touch screen OLED

Volume ottimale di 3,5 L

potenza di riscaldamento di 1.400 W

Temperatura regolabile da 40 °C a 200 °C

piastra e il cestello lavabili separatamente in lavastoviglie

La Xiaomi Mi Smart Air Fryer costerebbe 99,99 euro. Ma in occasione del Black Friday la potete comprare a solo 79,99 euro. Un prezzo eccellente che ne fa ujn regalo per la vostra cucina o per i vostri cari in occasione del Natale

