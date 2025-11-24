Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Black Friday: Tineco Floor One S9 Artist: aspirazione e lavaggio insieme, oggi a 799€
OfferteSconti speciali

Black Friday: Tineco Floor One S9 Artist: aspirazione e lavaggio insieme, oggi a 799€

Di Pubblicità
Offerta imperdibile, Tineco Floor One S9 Artist scontato di 100 € - macitynet.it
Offerta imperdibile, Tineco Floor One S9 Artist scontato di 100 €

Su Amazon trovate in offerta il Tineco Floor One S9 Artist, pensato per chi vuole aspirare e lavare i pavimenti in un’unica passata. Il costo è di 499€, in calo rispetto ai 899€ di listino,.

Aspirazione potente e lavaggio in simultanea

Il Tineco Floor One S9 Artist combina aspirazione da 22.000 Pa e lavaggio umido in un unico passaggio. La polvere viene raccolta nel serbatoio dell’acqua sporca (750 ml), rendendo più semplice e igienico lo smaltimento rispetto ai modelli tradizionali. Il serbatoio dell’acqua pulita da 1 litro è posizionato sopra il rullo, contribuendo a migliorare la pressione sul pavimento durante lo strofinamento, senza aumentare il peso sull’impugnatura. Questo consente una pulizia più efficace con meno fatica per le mani.

macitynet.it
Tineco FLOOR ONE S9 Artist

Sistema SmoothDrive e tecnologia FlashDry

Il sistema SmoothDrive aggiunge una spinta elettrica alla guida, facilitando le curve strette e riducendo lo sforzo nei cambi di direzione. Una volta terminato l’uso, il dispositivo si pulisce da solo: FlashDry utilizza acqua calda e asciugatura a 85°C per igienizzare il rullo e i tubi interni, evitando odori e residui. La tecnologia DualBlock, invece, riduce l’aggrovigliamento di capelli e peli con un doppio raschietto che separa acqua e detriti in fase di aspirazione.

Struttura sottile e autonomia elevata

Con uno spessore di soli 13 cm, il corpo macchina riesce a infilarsi sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo le aree solitamente difficili. La batteria integrata garantisce fino a 50 minuti di autonomia e tutte le informazioni vengono visualizzate sullo schermo LED sul manico. I sensori regolano automaticamente la potenza e il flusso d’acqua in base allo sporco rilevato, ottimizzando i consumi e migliorando l’efficienza.

Il prezzo di listino del Tineco Floor One S9 Artist è di 899€. È sceso a 599 euro nel corso delle passate settimane ma ora lo pagate 499 euro

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE BLACK FRIDAY con macitynet.it

CTA Black Friday 2025 [per Settimio] - macitynet.itSpeciali

Apple e dintorni

Altri PC e Tablet

Altri Smartphone

Memorie (HD, SSD, SD, micro SD e RAM)

Accessori Smartphone, Computer e Tablet

Fotografia e Creatività

Audio-Video, TV, Speaker, Auricolari e Cuffie

Giochi e Gaming

Domotica e Sicurezza

Casa, Arredo, Giardino e Fai–da–te

Pulizia di casa

Cura della persona, Fitness e Salute

Auto, Moto, Viaggi e Campeggio

Cucina, Lavanderia e clima

Scorte, Detersivi e Alimenti

Prodotti e servizi Amazon

Chiudiamo rielencandovi tutti i link utili in questi giorni di offerte Black Friday:

Articolo precedente
Black Friday, Quattro Airtag Apple al minimo, solo 89 euro
Articolo successivo
Il nuovo incubo digitale, nessuno è al sicuro: il virus che cambia forma per non farsi bloccare

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.