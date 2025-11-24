Black Friday: Tineco Floor One S9 Artist: aspirazione e lavaggio insieme, oggi a 799€

Su Amazon trovate in offerta il Tineco Floor One S9 Artist, pensato per chi vuole aspirare e lavare i pavimenti in un’unica passata. Il costo è di 499€, in calo rispetto ai 899€ di listino,.

Aspirazione potente e lavaggio in simultanea

Il Tineco Floor One S9 Artist combina aspirazione da 22.000 Pa e lavaggio umido in un unico passaggio. La polvere viene raccolta nel serbatoio dell’acqua sporca (750 ml), rendendo più semplice e igienico lo smaltimento rispetto ai modelli tradizionali. Il serbatoio dell’acqua pulita da 1 litro è posizionato sopra il rullo, contribuendo a migliorare la pressione sul pavimento durante lo strofinamento, senza aumentare il peso sull’impugnatura. Questo consente una pulizia più efficace con meno fatica per le mani.

Sistema SmoothDrive e tecnologia FlashDry

Il sistema SmoothDrive aggiunge una spinta elettrica alla guida, facilitando le curve strette e riducendo lo sforzo nei cambi di direzione. Una volta terminato l’uso, il dispositivo si pulisce da solo: FlashDry utilizza acqua calda e asciugatura a 85°C per igienizzare il rullo e i tubi interni, evitando odori e residui. La tecnologia DualBlock, invece, riduce l’aggrovigliamento di capelli e peli con un doppio raschietto che separa acqua e detriti in fase di aspirazione.

Struttura sottile e autonomia elevata

Con uno spessore di soli 13 cm, il corpo macchina riesce a infilarsi sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo le aree solitamente difficili. La batteria integrata garantisce fino a 50 minuti di autonomia e tutte le informazioni vengono visualizzate sullo schermo LED sul manico. I sensori regolano automaticamente la potenza e il flusso d’acqua in base allo sporco rilevato, ottimizzando i consumi e migliorando l’efficienza.

Il prezzo di listino del Tineco Floor One S9 Artist è di 899€. È sceso a 599 euro nel corso delle passate settimane ma ora lo pagate 499 euro

