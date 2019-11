Black Friday Week: Airpods 2 ad un prezzo stracciato: 135,85 euro

Nella settimana del Black Friday gli Airpods 2 arrivano vicini al prezzo minimo storico: 135,85 euro. L’offerta, che passa per uno sconto nel carrello, è sulla versione con custodia a ricarica tradizionale, le più vendute del momento grazie ad un favorevole rapporto tra prezzo e prestazioni.

Gli Airpods 2 sono simili a quelle lanciate nel 2017 rispetto alle quali hanno un nuovo processore H1, funzionano con Hey Siri e una autonomia leggermente superiore. Per il resto funzionano esattamente come i precedenti (e per alcuni aspetti anche come le AirPods Pro): sono perfetti per iPhone cui sia abbinano in maniera trasparente, hanno funzioni automatiche di riproduzione e stop.

Rispetto agli AirPods Pro sono privi di sistema di soppressione attiva del rumore e non hanno i gommini per adattarsi al cavo auricolare. La versione in sconto, come detto, è quella senza ricarica wireless (quella con ricarica wireless costa 179,99 euro), una funzione francamente sopravvalutata e che Apple, per giunta, fa pagare ad un costo non congruo per il valore che aggiunge Per avere informazioni su tutte le differenze tra AirPods Pro e quelle in sconto abbiamo un articolo che vi fornisce ogni dettaglio. I quel contesto, come potrete leggere, consigliamo di comprare proprio questo modello in sconto invece che la versione con custodia di ricarica wireless.

Gli AirPods 2 a 135,85 euro in pratica sono scontate del 25% ed è la miglior offerta del momento e uno dei prezzi più bassi degli ultimi mesi. Solo in una sola occasione scesero sotto questa soglie (di un paio di euro) e l’hanno fatto solo per pochissimo, spesso per qualche ora.

Click qui per comprare