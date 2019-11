Black Friday Week: NAS e RAID in forte sconto

Il Black Friday non è solo sconti su prodotti di consumo. Anche chi ha necessità di prodotti professionali o ad elevate prestazioni trova alcuni interessanti prodotti nella folta lista di hard disk in sconto. Si tratta di un RAID e un NAS WD che sono studiati sia per il piccolo ufficio che per la casa digitale.

WD 16TB – My Book Duo per PC e Mac, RAID

Il RAID in sconto è il My Book Duo per PC e Mac. Lo trovate in sconto nella versione da 16TB e 2 e 16 TB. Al suo interno ci sono due dischi WD Red ottimizzati per RAID che garantiscono elevate prestazioni (WD parla velocità di lettura sequenziale fino a 360 MB/s). Arriva a casa configurato in modalità RAID-0 (quindi tutta la capacità nominale del disco è a vostra disposizione), ma se volete potrete configurarlo anche come RAID-1. La capacità dell’unità si dimezza, ma avrete sempre una copia di emergenza nel caso uno dei due dischi fallisca. Potrete anche decidere di utilizzare il MY Book Duo come se ci fossero due unità separate (JBOD) grazie al software WD Drive Utilities incluso. La periferica è compatibile con USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0 (include entrambi i cavi da USB Type-C a Type-C e da Type-C a Type-A) e funziona come una docking station grazie alle due porte hub USB 3.0 Type-A per vari accessori, tra cui storage aggiuntivo, tastiera e mouse, lettori di schede, USB oppure sincronizzazione e ricarica del telefono.

A chi potrebbe servire? A tutti coloro che hanno bisogno di avere un disco veloce e ad alta capacità ma vogliono nel contempo mettere in sicurezza i propri dati: fotografi o appassionati di fotografica, grafici, tipografi, professionisti che gestiscono documentazione di particolare rilevanza e così via. Configurato RAID-1 questo disco permetterà sempre di avere una copia di emergenza dei propri file

Ecco qui di seguito i modelli scontati

WD My Cloud EX2 Ultra

Nelle offerte di oggi per il Prime Day è anche presente il WD My Cloud EX2 Ultra, un eccellente NAS per la casa. Che cosa è unblack NAS? Si tratta di un vero e proprio piccolo computer costruito intorno a (in questo caso) due dischi e studiato per l’archiviazione centralizzata e per servire contenuti, siano essi semplici file che file multimediali. Un NAS, come abbiamo spiegato in un articolo ad hoc, permette di condividere documenti all’interno di una rete, domestica o aziendale, assieme a determinati servizi accessori, in modo che più utenti, da computer o dispositivi mobili, possano usarne il contenuto. Potete usare in per organizzare foto e film e per mostrarli sulla TV magari attraverso un device accessorio (come una Apple TV ad esempio e software come Plex). Ma nello stesso tempo può fornire uno spazio di archiviazione per documenti vari e allo stesso tempo anche un posto dover effettuare il backup di Time Machine. I NAS, come quello che citiamo in questo articolo, permettono anche di collegarsi da remoto, via un’app o un computer.

