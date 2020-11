Black Friday: Xiaomi Mi Electric Scooter 1S a solo 329 euro

Se vi interessa un ottimo monopattino ad un prezzo davvero stracciato, andate su Amazon doveva potete comprare in sconto lo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S a solo 329 euro, un centinaio di euro meno del prezzo di mercato.

Questo monopattino elettrico è una riedizione dello Xiaomi M365, l’originale già conosciuto per il suo eccelso rapporto qualità prezzo con qualche piccola differenza.

Del predecessore il Mi Electric Scooter 1S mantiene le caratteristiche di base come un doppio sistema di freni con una ruota frontale dotata di E-ABS anti-lock, e freno a disco meccanico sul posteriore. E’ alimentato da batterie agli ioni di litio da 18650 mAh con una capacità della batteria di 280Wh in grado, a detta del produttore, di percorrere circa 30 km con una sola ricarica. Include un sistema di recupero dell’energia cinetica in energia elettrica per incrementare la durata della batteria. Il monopattino supporta un’app che permette di monitorare le abitudini d’uso, la velocità di guida, la durata della batteria, oltre a fornire altre indicazioni sull’utilizzo del mezzo, che ingloba anche 4 LED per visualizzare la capacità residua della batteria.

Include anche funzionalità avanzate dedicate alla sicurezza: protezione da cortocircuito, protezione da sovracorrente, protezione da sovraccarico, protezione da sbalzi di tensione e protezione da anomalie legate alla temperatura.

Inoltre è particolarmente comodo e facile da trasportare: si piega in soli 3 secondi e grazie alla sua leggerezza (solo 12.5kg) può essere trasportato molto facilmente durante i propri spostamenti

Tra le differenze rispetto allo Xiaomi M365 un differente cruscotto con indicazione LED della velocità (la versione precedente aveva solo un indicatore di carica della batteria) e un sistema di ricarica più efficiente e più veloce. Xiaomi ha anche reso meno visibili i cavi, montato ruote più robuste e meno propense a bucarsi. Infine monta lo stesso freno del Xiaomi M365 Pro.

Grazie alla promozione del Black Friday pagate questo monopattino solo 329 euro. In commercio si trova in sconto, ma generalmente costa almeno 100 euro in più.

