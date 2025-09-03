Blackview Acebook 6 su Amazon scende da 699 a 293 euro

Se siete alla ricerca di un portatile versatile, potente e conveniente per lavoro, studio e intrattenimento ecco l’offerta che potrebbe fare al caso vostro su Amazon.

Blackview Acebook 6 è il notebook dotato del processore Twin Lake N150 quad-core con velocità fino a 3,6 GHz e 6 MB di cache, per un’esperienza fluida e reattiva anche nel multitasking quotidiano, grazie a Windows 11 preinstallato.

Da 699 euro grazie a questi sconti e coupon lo pagherete poco più di 290 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Lo schermo è un IPS Full HD da 15,6” con risoluzione 1920×1080 con rapporto schermo-corpo dell’84%, con cornici sottili che minimizzano le distrazioni durante sessioni di lavoro o visione di film. La modalità low-blue-light protegge gli occhi riducendo l’affaticamento visivo nelle lunghe ore davanti allo schermo.

La configurazione hardware comprende ben 16 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz e un veloce SSD M.2 da 256 GB, ampliabile fino a 2 TB, con una velocità di lettura fino a 7000 MB/s che consente avvii e trasferimenti dati in tempi rapidissimi. È possibile espandere la RAM fino a 32 GB per gestire carichi di lavoro più pesanti.

Per mantenere le performance sempre stabili è integrato un sistema di raffreddamento ottimizzato, mentre la batteria da 38 Wh (5000 mAh) garantisce fino a 5 ore di autonomia, con 135 ore in standby. Il supporto alla ricarica rapida Type-C da 100W assicura massima mobilità senza lunghe pause di ricarica.

Dal punto di vista della connettività, il Blackview Acebook 6 è completo: dispone di due porte USB 3.2 Gen 1, una USB 2.0, una HDMI 2.0, una Type-C con supporto DisplayPort 1.4 e jack audio da 3,5 mm, oltre a uno slot TF per schede di memoria. Wi-Fi e Bluetooth facilitano il collegamento a monitor, cuffie, stampanti e dispositivi esterni.

Il design è pensato per la massima praticità: la cerniera ruota a 180° permettendo di appoggiare completamente il notebook su una superficie, ideale per condividere contenuti in riunioni o lezioni. Con un peso di circa 1,7 kg e uno spessore di 19,5 mm si trasporta facilmente nello zaino.

Promo su Amazon

Il prezzo di listino è 699,99 euro, ma sulla pagina del venditore è possibile attivare uno sconto di 350 euro flagrando l’apposita casella sotto al prezzo.

Applicando inoltre il codice promozionale EVNSMQDN nel carrello su Amazon, il prezzo scende a soli 293,99 euro, un’opportunità imperdibile per avere un notebook performante e affidabile a un costo molto competitivo.

