Blackview BV5900, lo smartphone che resiste a tutto senza custodia

Se siete alla ricerca di uno smartphone che resiste alle cadute e alle immersioni in acqua senza aver bisogno di una custodia, una buona alternativa tra le tante è Blackview BV5900, di cui sono da poco apparse le prime foto in rete.

Il punto di forza di questo dispositivo, che poi è anche quello degli altri smartphone appartenenti a questa particolare categoria, sta nella struttura esterna, fatta appunto per resistere alle sollecitazioni più estreme senza l’ausilio di una cover protettiva.

Innanzitutto la cornice sporge di circa un millimetro rispetto allo schermo: in questo modo nel caso in cui il telefono dovesse cadere a faccia in giù su una superficie piatta, l’intera superficie del display sarebbe completamente protetta dall’impatto, preservandone così la copertura in vetro da eventuali spaccature.

Il design del retro – spiega l’azienda – è ispirato alle capsule spaziali, con l’intento di dargli un aspetto accattivante ed a tratti futuristico. Spicca in questa facciata la doppia fotocamera con flash LED bi-colore, ma a parte questo non si sa ancora altro. Non è stata svelata la scheda tecnica e al momento queste immagini sono le uniche ufficiali pubblicate fino ad oggi. Per saperne di più vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale.