Blackview BV9500 Plus, lo smartphone con batteria da 40 giorni a soli 219,99 dollari

Quando l’autonomia è il punto critico delle proprie attività con lo smartphone, o si affianca il telefono ad un powerbank oppure si sceglie un dispositivo con tanti mAh a disposizione come Blackview BV9500 Plus, attualmente in promozione a 219,99 dollari.

Questo dispositivo, dicevamo, fa del suo punto di forza la batteria: integra infatti una soluzione da 10.000 mAh che, complice l’ottimizzazione tra hardware e software, promette fino a 40 giorni di autonomia in Standby.

Per via della sua struttura è maggiormente indicato in tutte quelle situazioni dove una caduta potrebbero comprometterne i successivi utilizzi: è infatti irrobustito da una cornice anti-urto con certificazione militare IP69K e MIL-STD-810G che gli consente di sopravvivere a cadute fino a 1,8 metri di altezza su superfici dure ed è altrettanto certificato IP68 per resistere anche ad eventuali immersioni accidentali in acqua fino a 1,5 metri di profondità.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, è dotato della recente versione di Android 9.0 Pie ed è alimentato dal processore Helio P70 che promette ottime prestazioni anche con l’uso di più applicazioni contemporaneamente. Completano il ciclo di tecnologie di ultima generazione la ricarica rapida a 12V / 2A via cavo e l’integrazione di un sistema per la ricarica wireless.

Come anticipato, Blackview BV9500 Plus è in promozione fino al 12 agosto: lo comprate su AliExpress per soli 219,99 dollari, per un risparmio cioè di 70 dollari rispetto al normale prezzo di listino.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.