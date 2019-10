Blackview BV9800 e BV9800 Pro, ecco come provare in anteprima lo smartphone con camera termica

Finalmente sta per iniziare la campagna kickstarter che permetterà agli utenti di finanziarei due nuovi rugged phone Blackview BV9800 e BV9800 Pro, nati con l’idea dell’avventura e con funzionalità che solitamente non si trovano sui concorrenti: oltre ad un comparto camera d’eccezione, anche la funzione di visione termica. Pronto al debutto su Kickstarter, arriva anche un contest per provarlo in anteprima.

Il terminale su cui concentrare maggiormente l’attenzione è certamente Blackview BV9800 Pro, che dispone di un equipaggiamento d’eccezione con una fotocamera principale Sony da 48MP, certificazione IP68, IP69K e MIL-STD-810G.

Non solo, essendo ottimizzati per l’avventura, i nuovi modelli godranno di un ricco sistema di navigazione, con GPS, GLONASS e BEIDOU al seguito, e con un sensore di pressione dell’aria e una batteria da 6580 mAh, che grazie a funzioni avanzate arriva a proporre un’autonomia di 840 ore in standby o 27 ore di conversazione.

Blackview BV9800 e BV9800 Pro si pongono l’obiettivo di migliorare il reparto fotografico, proponendo una tripla fotocamera Sony con sensore IMX586 da 48 MP. I due terminali, si propongono come smartphone per esterni particolarmente robusti, con una buona fotocamera posteriore per immortalare le proprie avventure.

La fotocamera posteriore Sony IMX586 da 48 MP su BV9800 e BV9800 Pro offre più potenza, robustezza e controllo rispetto ai modelli DSLR tipici. È ottimo per fotografare soggetti e circostanze difficili, come sport o la fauna selvatica. Il terminale è robusto, resistente alle intemperie, certificato IP68 e IP69K, oltre al grado militare MIL-STD-810G.

Il terminale gode anche di una dotazione di servizio che aiuta l’utente in tutte le escursioni all’aperto come la termocamera FLIR Lepton integrata, che rileva il calore, invisibile agli occhi umani

Gli utilizzi pratici di questa termocamera sono i più disparati. Immaginate di essere andati in campeggio, e di aver acceso il fuoco: prima di andare a letto, il terminale potrà dirvi se il fuoco è completamente spento, così da poter riposare in tutta sicurezza, senza il rischio che si propaghino incendi.

Per chi fosse interessato al terminale è possibile anche iscriversi al contest alle condizioni di cui all’immagine sopra, che presto partirà sul sul sito ufficiale, mentre il 18 ottobre inizierà finalmente la campagna Kickstarter per assicurarsi uno dei primi esemplari, ad un prezzo più conveniente di quello che sarà il listino successivo.